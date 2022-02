"Une pénurie qualitative de logements, qui ne cesse de s'aggraver, nous guette", alerte la Confédération flamande du bâtiment et de la construction

Les ménages ne devraient pas être contraints de supporter inutilement des coûts supplémentaires en raison d'un boom de la construction précipité, affirme la Confédération flamande du bâtiment et de la construction. Dans un rapport, celle-ci indique qu'il n'est pas acceptable de réduire l'offre de logements en supprimant des terrains à bâtir et ce, sans disposer d'alternatives qualitatives suffisantes. Il semble pourtant que les projets de densification prennent du temps, car ils sont plus complexes, plus risqués et plus coûteux.

Par ailleurs, la Confédération souligne que les prix des logements dans et autour des villes sont en forte hausse. Le ministre flamand Bart Somers a déclaré ce jeudi dans les colones du Tijd que, pour la première fois, il y a une proposition concrète sur la table pour financer l'arrêt du bétonnage.

Besoin de mesure prudentes

L'organisation sectorielle demande des mesures prudentes, fondées l'évolution du marché des logements, qui occupent de moins en moins d'espace et s'inscrivent dans le rythme des projets de densification. "Il est maintenant nécessaire d'adopter une politique positive pour faire avancer ces projets et activer des terrains bien situés. Dans le cas contraire, une pénurie qualitative de logements, qui ne cesse de s'aggraver, nous guette", indique le rapport.

Le VCB souligne que les propositions sur la table pour ce bouwshift se concentrent sur la limitation de l'offre de logements, sans tenir compte de la densification qui stagne et des investissements nécessaires des autorités locales concernant les espaces verts, une meilleure gestion de l'eau, l'assainissement des sols, les stations de recharge, le réseau électrique, etc. Selon l'organisation sectorielle, des mesures supplémentaires sont également nécessaires pour améliorer la qualité des logements.

"Au lieu de prendre des mesures trop hâtives et inutilement coûteuses pour les ménages, le VCB demande que nous examinions, avec le secteur privé, comment l'offre peut être élargie plus rapidement au niveau de la qualité. Seule une approche progressive au rythme de projets de densification peut éviter un choc au niveau de prix", déclare le directeur général Marc Dillen. "Nous constatons également un besoin de plus en plus grand en logements qualitatifs. Pour que le marché du logement fonctionne correctement, il doit être basé sur les demandes émanant des ménages. Mais de nombreuses familles dans les villes ne trouvent pas leur bonheur. Ils partent donc ailleurs pour une bien plus approprié, mais cela devient également de plus en plus difficile."