150 places de parking vendues juqu'à 250.000 euros partent comme des petits pains à Knokke

Et malgré leur prix très élevé, elles sont parties comme des petits pains. Au nombre de 150, ces boxes de garages mesurent six mètres sur trois et valent jusqu'à 250.000 euros. Comme le relate Het Laatste Niews, tous ont été vendus.

Ils sont situés juste en dessous de la station balnéaire surnommée “Place m’as-tu vu”. Cette dernière, actuellement en travaux, sera totalement rénovée d'ici le printemps 2023 pour faire place à "un pavillon en forme de demi-sphère en verre entouré d’eau".

Leur vente avait démarré en août 2020 et en quelques mois, tout est parti. Il faut dire qu'à Knokke, les places de parking se font rares et celles-ci sont très bien situées. C'est ce qui explique le prix si élevé fixé par les promoteurs.