La société belge Xior se lance dans la construction de kots en Pologne

Après la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne, Xior s'empare du marché polonais des logements étudiants.

Xior, la société immobilière cotée en bourse spécialisée dans le logement étudiant, ajoute la Pologne comme cinquième pays à son portefeuille. Cette expansion s'inscrit dans l'ambition de Xior de devenir un "acteur paneuropéen de premier plan", est-il spécifié dans un communiqué de presse.

Le marché étudiant polonais se développe rapidement : un pays comptant plus de 1,2 million d'étudiants, caractérisé par une pénurie structurelle de logements de qualité et donc un fort potentiel de rendement des investissements, selon la société immobilière.

Un premier projet d'investissement à Varsovie, la plus grande ville étudiante de Pologne, compte 521 chambres, ce qui représente un investissement de 32 millions d'euros et un retour brut sur investissement d'environ 9 %. Le bâtiment devrait être achevé en 2024.

Partenariat avec Solida

Le développement a lieu dans le cadre d'une coentreprise entre Xior et le vendeur et développeur Solida. Ensemble, les deux sociétés rechercheront les meilleurs projets possibles pour répondre à la pénurie de chambres d'étudiants en Pologne, d'une part, et pour développer la position de Xior en Pologne, d'autre part, précise-t-elle. L'objectif est d'étendre le portefeuille à 2 500 unités dans le pays.

Xior est déjà actif en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne. Lundi, la société a également annoncé la construction d'une deuxième résidence à Grenade, en Espagne.