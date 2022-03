Clément Van Daele (CEO de Grality) : "Notre outil répond à un réel besoin de mieux comprendre et gérer la végétation urbaine"

Ingénieur-agronome et entrepreneur dans l’âme, Clément Van Daele cumule les activités en rapport avec l’écologie et la durabilité. Son dernier projet : la start-up Grality pour répertorier, évaluer et améliorer le patrimoine vert.