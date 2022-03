Où chercher un kot à Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Namur, Mons ou Liège? Voici 75 liens utiles

Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Mons, Namur, Liège... Nous avons compilé les plateformes où chercher un kot. Ceci, grâce aux listes des universités et aux plateformes d'aide étudiante comme Infor Jeunes.

Que tu sois à la recherche de ton premier kot ou que tu ais déjà un kot mais que tu souhaites en changer, tu devras forcément passer par l'étape "recherche". Si certains jeunes connaissent déjà tous les sites utiles, d'autres ne savent pas encore où chercher. Nous t'avons donc compilé plusieurs adresses d'agences ou de plateformes de recherche. Nous avons trouvé la majorité de ces adresses directement sur les sites des différentes universités mentionnées dans la section ou alors sur des sites d'aide aux étudiants, comme Infor Jeunes. Précisons que cette liste n'est pas exhaustive et ne constitue pas un classement. Elle ne reprend pas non plus les solutions de courte durée, proposées aux étudiants internationaux. Par ailleurs, chaque étudiant est tenu d'examiner attentivement son contrat de bail avant de le signer.





Louvain-la-Neuve

Les logements de l'UCLouvain

Les agences

Les autres plateformes

Etukot (base de données de l'UCLouvain concernant les propriétaires privés)

Kot à Louvain





Bruxelles

Les logements des universités

Les propriétaires privés et agences

Woluwe

Centre

(les liens ci-dessous ont été répertoriés par l'ULB et renvoient à des documents PDF présentant chaque résidence)

Quartier Solbosch - Plaine

(les liens ci-dessous ont été répertoriés par l'ULB et renvoient à des documents PDF présentant chaque résidence)

Quartier Erasme

(les liens ci-dessous ont été répertoriés par l'ULB et renvoient à des documents PDF présentant chaque résidence)

Mons

Les logements des universités

Les agences

Les autres plateformes

Etukot (base de données de l'UCLouvain concernant les propriétaires privés)

Kot à Mons





Liège

Les logements de l'université

Les agences et plateformes privées

Namur

Les logements de l'UNamur

Les agences

Les plateformes de propriétaires privés

Les plateformes générales (toutes localisations)

Les sites immobiliers classiques (toutes localisations)

Les logements intergénérationnels

Les groupes Facebook

Pour trouver des logements dans la zone que tu convoites, il suffit de taper les mots-clés sur Facebook et tu trouveras immédiatement des groupes qui compilent toutes les offres dans ta zone géographique de prédilection. Attention toutefois aux arnaques car les annonces ne sont pas toujours vérifiées avant d'être postées.