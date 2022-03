Quand faut-il se mettre à chercher un kot ?

L'année académique n'est pas encore terminée que bon nombre de jeunes pensent déjà à la prochaine. Et pour cause : des centaines d'entre eux auront besoin d'un kot afin de loger près de leur université ou haute école. Or, trouver son premier kot n'est pas toujours évident. Il faut généralement s'y prendre bien à l'avance. Mais, au fait, quand faut-il commencer à chercher pour mettre toutes les chances de son côté?

Avant de savoir quand chercher, il convient de te présenter les différentes possibilités qui existent. Tu peux en effet louer un kot via ton université, une agence de location ou un particulier. En fonction de ce que tu choisis, les timings peuvent être légèrement différents.

Universités et hautes écoles : à partir de mars

Généralement, les établissements du supérieur ouvrent les demandes de logements dans le courant du mois de mars et les gardent ouvertes pendant plusieurs semaines. L'ULB et l'ULiège, par exemple, ont déjà lancé le processus depuis le 1er mars. A l'UMons également, les demandes sont déjà ouvertes et ce, depuis le 3 mars.

A l'UNamur, les dépôts de formulaire sont possibles dès le 19 mars . Du côté de l'UCLouvain, ce sera dès le 21 mars prochain . Et ce, pour tous ses sites : Louvain-la-Neuve, Bruxelles Woluwe et Mons. Pour Saint-Louis, les demandes seront réceptionnées dès le 25 mars.

Si tu comptes étudier dans une haute école, n'hésite pas à te rendre directement sur le site de ton établissement pour en savoir plus.

On te conseille de faire ta demande le plus tôt possible, histoire d'être sûr de ne pas être hors délai. Garde toutefois en tête que ce n'est pas parce que tu fais ta demande tôt qu'elle sera forcément acceptée. Le premier arrivé n'est pas forcément le premier servi ! Etant donné qu'il y a plus d'étudiants que de kots, les établissements favorisent les demandes de jeunes dont c'est la première inscription à l'université. D'autres critères peuvent également entrer en ligne de compte comme la distance qui sépare ton domicile actuel de l'université, ta situation...

En bref, les kots mis à disposition par les établissements sont souvent les moins chers du marché, mais tu ne sauras pas tout de suite si ta demande a été acceptée. Les premières réponses peuvent arriver en avril-mai, mais peuvent se faire attendre jusque juillet, en fonction des établissements. Nous te conseillons donc de prévoir un plan B pour ne pas te retrouver sans rien dans le cas où ta demande est refusée.

Agences de location : à partir de mi-avril

Dans la majorité des cas, les agences immobilières spécialisées dans les kots publient dans le courant du mois d'avril la liste des logements disponibles pour la rentrée académique prochaine. Si un logement t'intéresse, il faudra alors que tu regardes comment se déroule la procédure de réservation. Garde en tête que le premier arrivé est souvent le premier servi.

A noter que plusieurs agences choisissent de fonctionner sur base de "journées de réservation" bien précises. Autrement dit, les agences fixent une date à laquelle les personnes intéressées pourront se rendre sur leur site web pour réserver un logement étudiant. Personne n'est donc avantagé puisque tout se passe en même temps pour tout le monde. Il faut toutefois s'équiper d'une bonne connexion internet et se créer un compte à l'avance histoire de gagner du temps. Pour te donner une idée, à Louvain-la-Neuve, l'Immobilière Genon a fixé son processus de réservation des biens au 19 avril.Pour l'agence de l'Aiglon, ce sera le 25 avril. L'agence immobilière Eckelmans, qui possède des kots sur les sites de Louvain-la-Neuve, Namur, Woluwe, Anderlecht et Liège n'a pour sa part pas encore annoncé de date. Mais ce sera "courant du mois d'avril", nous a-t-on indiqué par téléphone.

Toutes les agences n'utilisent toutefois pas cette méthode et préfèrent organiser des visites plus traditionnelles sur demande.

Particuliers : à partir de mars-avril

Les particuliers propriétaires de kots sont, eux, susceptibles de mettre leur bien en location n'importe quand. A partir de mars, tu pourras donc déjà trouver des offres sur le marché. Mais beaucoup de propriétaires préfèrent tout de même mettre leur bien en location un peu plus tard (avril-mai). Jusque septembre, il est toujours possible de trouver des propositions. Mais, bien sûr, plus tu t'y prends tôt, plus tu auras le choix.

Et si je m'y prends plus tard que mars ou avril?

Comme tu peux le voir, la période de recherche de kots pour l'année académique suivante commence généralement en mars-avril. Mais si tu t'y es pris plus tard, les choses sont loin d'être perdues ! En mai, il y a encore beaucoup de possibilités sur le marché, pas de stress. Elles diminuent par contre logiquement à mesure que le temps avance. Notons quand même qu'au moment de la première et seconde session, des kots se libèrent car des étudiants choisissent de mettre fin à leurs études.

Une fois que l'année académique a commencé, il est beaucoup plus difficile de trouver un kot, mais ce n'est pas impossible ! Plusieurs étudiants sont parvenus à trouver un logement en cours d'année, mais ils n'ont toutefois pas pu se montrer bien exigeant dans leurs critères.