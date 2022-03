Faut-il se domicilier dans son kot?

Normalement, en Belgique, les citoyens sont tenus de se domicilier dans la commune où ils vivent. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux kots étudiants. Cela signifie donc qu'un étudiant ne doit pas se domicilier dans la commune où il kotte, mais qu'il peut le faire dans certains cas. La grande majorité des étudiants ne sont toutefois pas domiciliés dans leur kot.

Pourquoi, en tant qu'étudiant, je ne suis pas obligé de me domicilier dans mon kot?

Lorsque tu kottes, tu es considéré comme étant "temporairement absent du domicile familial", explique le Centre d'information et de documentation pour jeunes (CIDJ). Et ce, même si tu passes en réalité plus de temps dans ton kot que chez toi. Malgré tout, on considère que tu restes à charge de tes parents et que ta résidence principale est bien ton domicile familial. Ton kot, lui, est considéré comme une résidence secondaire. Sachant cela, la très grande majorité des étudiants ne se domicilient donc pas dans la commune où se trouve leur kot.

Pourquoi certains étudiants se domicilient quand même dans leur kot?

Les étudiants qui se domicilient dans leur kot sont généralement les jeunes qui n'ont plus de foyer dans leur commune d'origine et qui ne dépendent plus financièrement de leurs parents, explique Infor Jeunes. Si tu es toujours financièrement à charge de tes parents, il y a de fortes chances que la commune où tu kottes refuse de t'y domicilier. Et ce, même si tu as prouvé que tu logeais la plupart du temps dans ton kot ! Il existe toutefois des communes qui acceptent la domiciliation d'étudiants toujours à charge de leurs parents. Mais tu dois savoir que cette domiciliation aura des conséquences (voir point 4).

Mon propriétaire peut-il m'empêcher de me domicilier dans mon kot?

Bien souvent, les contrats de bail étudiant interdisent au jeune de se domicilier dans son kot. Mais cette clause n'est valable que si ton adresse de résidence principale est clairement indiquée sur ton bail et que cette interdiction est dûment justifiée.

Si tu souhaites te domicilier dans ton kot au cours de ton bail étudiant, tu as besoin de l'autorisation écrite du propriétaire.

Qu'est-ce que cela va changer si je me domicilie dans mon kot?

Beaucoup de communes imposent le paiement d'une taxe de seconde résidence aux habitants qui n'y sont pas domiciliés. En te domiciliant dans ton kot, tu y échappes donc. Toutefois, toutes les communes ne taxent pas les étudiants. Plusieurs d'entre elles dispensent les étudiants de cette taxe tandis que d'autres leur offrent une belle réduction. D'autres, il est vrai, envoient une facture de plusieurs centaines d'euros.

Notons tout de même que te domicilier dans ton kot va aussi entraîner une perte d'argent. Cela aura en effet un impact sur les impôts de tes parents et sur les allocations familiales. En bref, tes parents paieront davantage d'impôts si tu te domicilies ailleurs que chez eux. Si tu te domicilies dans ton kot, tu recevras toi-même tes allocations familiales. Mais si tu as des frères et soeurs, le montant des allocations que recevront tes parents baissera pour eux car la composition de leur ménage aura changé, indique Infor Jeunes. Pour éviter cela, tu peux toujours demander à ta caisse d'allocations familiales de continuer à les verser à tes parents. Mais pour la hausse d'impôt, tu ne pourras rien faire.

Par ailleurs, si tu te domicilies dans ton kot, cela aura aussi un impact sur ton bail. "Cela va changer le contrat de bail et ses modalités. Il s'agira alors d'un bail de résidence principale", note la CIDJ. Le bail étudiant et le bail de résidence principale diffèrent sur plusieurs points, notamment sur les règles de garantie locative ou sur la rupture anticipée du bail.