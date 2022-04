Accueil Economie Immobilier Pourquoi les copropriétaires ne peuvent pas bénéficier du taux de TVA réduit sur le mazout Tous les résidents ne sont pas égaux, ceux vivant en copropriété n’étant pas considérés comme des consommateurs. ©Shutterstock Charlotte Mikolajczak Journaliste économique

Les représentants des syndics - les fédérations Federia et CIB Vlaanderen - et des propriétaires - le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) - se sont indignés du fait que les copropriétaires n'avaient pas droit au taux réduit de TVA sur les achats de mazout pour le fonctionnement des installations collectives de chauffage. Dans leur communiqué respectif, les unes et l'autre ont confié...