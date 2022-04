Toujours plus de Belges achètent en Espagne, mais les prix augmentent

Près de 3.410 Belges ont acheté un bien immobilier en Espagne en 2021, soit quelque 12 % de plus qu'un an auparavant, selon des chiffres publiés mercredi par Azull, le leader du marché belge de l'immobilier espagnol. Pour la septième année consécutive, les observateurs du marché constatent une augmentation des prix (+8 % en un an). Le prix moyen d'une maison de vacances en Espagne est de 179.887 euros en moyenne. "Nous nous attendions à une hausse des prix, mais cette forte augmentation est tout de même assez surprenante", note la directrice d'Azull, Marleen De Vijt. "Avant la crise sanitaire, les chiffres avaient légèrement baissé en raison d'une offre excédentaire, mais celle-ci a maintenant complètement disparu."

Si la Costa Blanca reste toujours le lieu de villégiature privilégié des Belges avec plus 1.370 achats en 2021, la Costa del Sol semble séduire de plus en plus d'acquéreurs (815 achats en 2021). "La Costa Blanca a longtemps été bien moins chère que la Costa del Sol, mais depuis quelques années, les prix de l'immobilier y augmentent", précise Marleen De Vijt.

L'agence immobilière rappelle toutefois que, malgré des achats en hausse pour 2021, les chiffres sont encore loin de 2018, "année record" au cours de laquelle 4 .108 Belges étaient devenus propriétaires en Espagne.