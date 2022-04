Accueil Economie Immobilier Joffrey Godin (Aldes) : "La qualité de l’air est primordiale pour la santé des occupants d’un immeuble" Joffrey Godin est le nouveau Country Manager pour le Benelux du spécialiste de la ventilation Aldes. Outre l’amélioration des performances énergétiques et thermiques, il entend mettre en avant les atouts d’un secteur méconnu. Ce qui séduit Joffrey Godin dans l’offre du groupe Aldes, c’est le côté familial et la dimension internationale, mais aussi locale. ©D.R. Solange Berger Journaliste au service Economie





La ventilation, voilà bien une spécialisation dont on parle peu et qui, pourtant, a toute son importance dans le secteur de la construction. "Les gens ne comprennent pas toujours l'intérêt d'avoir une bonne qualité d'air intérieur. Par exemple, quand on fait un dîner chez soi et qu'on n'aère ou ne ventile pas correctement la pièce, on peut avoir mal à la tête le lendemain. On imagine souvent que c'est parce qu'on a trop bu mais ce n'est pas le cas. C'est surtout une question de qualité d'air. Comme l'air est invisible, on n'y pense pas mais il faut savoir...