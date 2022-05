La Maison Cauchie à Etterbeek est à vendre

Lorsqu’on emprunte la rue des Francs, une perpendiculaire au Parc du Cinquantenaire, il est coutume de voir une ou plusieurs personnes, smartphone à la main, prendre en photo la sublime demeure du numéro 7. Une façade resplendissante ornée de feuilles d’or et de voluptueux dessins. Des formes audacieuses mêlant subtilement lignes droites et courbes… La "Maison Cauchie" est incontestablement une des plus belles demeures de style Art Nouveau de Bruxelles… et actuellement un des biens les plus prestigieux d’Immoweb !

©LogicImmo

©LogicImmo

©LogicImmo

En effet, la magnifique maison de maître, bâtie en 1905 par l'architecte Paul Cauchie, est désormais en vente pour un prix de départ fixé à 1.800.000€. "Véritable fleuron du patrimoine bruxellois, cette maison, qui se prête aux agencements les plus divers, s'avère idéale pour un particulier, un amateur d'art, une fondation ou une galerie d'art", indique l'annonce. Notons pour l'anecdote qu'au cours de son histoire en dents de scie, la Maison aurait pu devenir le "Musée Tintin". Hergé lui-même avait émis l'idée… qui n'a finalement pas abouti.

La Région et Etterbeek intéressés

Attention pour les acquéreurs potentiels : la concurrence s'annonce rude. Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d'État bruxellois en charge du Patrimoine, ne cache pas son vif intérêt pour faire rentrer le bien dans le giron public. "On entame la réflexion en vue d'un achat et on étudie les possibilités d'expropriation. Notre priorité est de rendre le lieu accessible au pubic", confirme le porte-parole du secrétaire d'État socialiste.

©Immoweb

©Immoweb

©Immoweb

©Immoweb

La demeure n'est d'ailleurs pas inconnue des autorités : la Région a fait classer la maison en 1975, "afin de la protéger définitivement". "On a également procédé à une estimation de la valeur du bien. Une estimation qui ne correspond pas au prix demandé. Il y a beaucoup de travaux à faire", ajoute le cabinet de Pascal Smet.

Intérêt pour le rachat également à Etterbeek : "C'est un joyau historique. Il est signifiant que la commune se porte acquéreur", souligne le bourgmestre Vincent De Wolf (MR), qui va proposer l'idée au collège échevinal et se dit ouvert à une collaboration avec la Région pour l'ouverture du lieu au public.

Le bien de 330 m2 habitables comprend quatre chambres et trois salles de bains. Des visites de l'édifice sont régulièrement organisées, le premier week-end du mois ou sur rendez-vous. Une galerie d'art est d'ailleurs aménagée au sous-sol, "anciennement réservé aux fonctions domestiques".

©Immoweb

Les offres sont à remettre pour le 15 juillet.