Trois formules pour évaluer son bien immobilier sur Logic-Immo.be

L’évaluation d'un bien immobilier, anciennement confinée dans les bureaux des géomètres-experts ou ceux des agents immobiliers, est aujourd’hui très facilement accessible. Le tout-venant, qu’il soit propriétaire ou locataire, parent ou voisin, peut, en effet, sur divers sites Internet, se faire une idée de la valeur d’un bien.

Pour offrir pareil service, le site Logic-Immo (lié à la revue du même nom, groupe IPM) s'est associé au groupe gantois Realo, actif depuis des années dans l'évaluation immobilière. L'algorithme utilisé se réfère à des millions de données récoltées aux niveaux national, régional et local. À la différence d'autres prestataires, Logic-Immo (https://www.logic-immo.be/fr/estimer-mon-bien) va un cran plus loin car, à la demande expresse d'un propriétaire vendeur, il peut le mettre en relation avec un panel d'agents immobiliers affiliés.

"Le service offre deux types d'estimations, indique Michel Mabille, directeur des nouveaux développements du groupe IPM. Une première, basique, établie sur l'adresse du bien et une série d'éléments que l'internaute aura à cœur de donner… ou pas : adresse précise, superficie du terrain, surface habitable, nombre de chambres, orientation, revenu cadastral, PEB… Plus on remplit de cases, plus fine sera l'évaluation."

Services facultatifs

Cette estimation se limite à un prix indicatif. L’internaute qui opte pour un rapport détaillé (une dizaine de pages) englobant des précisions relatives au prix du mètre carré dans le quartier, aux dernières ventes enregistrées, aux facilités à proximité (écoles, transports…), etc., peut le commander en ligne au tarif de 20 euros.

S'il est le propriétaire du bien, qu'il est désireux de le vendre endéans les six mois et qu'il souhaite recevoir l'assistance d'un agent immobilier, Logic-Immo reprend alors, en quelque sorte, sa casquette de partenaire privilégié des agences. "D'un clic, l'internaute pourra faire appel aux agences actives dans sa zone géographique pour préciser la valeur du bien en fonction d'éléments complémentaires ou d'une visite, ajoute Michel Mabille. Afin de garantir une expérience de qualité, Logic-Immo se limitera à donner les références de trois agences."

Pour celles-ci, le service est payant (150 euros/mois), à considérer comme un investissement marketing. "L'estimation de la valeur d'un bien et l'identification de son propriétaire sont, en effet, considérés par la profession comme une des meilleures sources de mandats de vente", convient Michel Mabille, qui compte sur la diffusion de cette offre de services sur le site Logic-Immo.be mais également auprès de l'importante audience de IPM IMMO Network (La Libre, la DH, L'Avenir, Paris-Match, Télémoustique) pour cibler les personnes intéressées par l'immobilier.