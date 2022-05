Une ancienne usine nivelloise transformée en logements : "À l’heure où le prix des matériaux explose, nous récupérons briques et autres matériaux"

Charles Groensteen (cofondateur du bureau bruxellois Edgar Architecture) : "La récupération, c’est notre cheval de bataille en ce moment"

L’architecte Charles Groensteen s’est associé en 2020 à Quentin Belin et Nicolas Michaux pour former le bureau Edgar Architecture, basé à Saint-Gilles. Fort d’une vingtaine de projets en cours, celui-ci aspire à privilégier écoconstruction et circularité.