Les logements belges sont en moyenne 8,73 % trop chères, au moins

Une étude de Belfius montre que le marché immobilier belge est surévalué d'au moins 8,73 %. Cela signifie qu'en moyenne, les logements belges sont 8,73 % trop chers. Les chercheurs supposent que cette surévaluation va encore s'accentuer compte tenu de la hausse des prix de l'immobilier au cours de l'année écoulée.

La surévaluation du marché du logement est surtout perceptible dans les provinces d'Anvers et du Brabant wallon, mais aussi dans l'est du Limbourg, sur la côte, dans la région de Liège et dans la région de Bruxelles-Capitale. Les communes les plus surévaluées en Flandre sont Baarle-Hertog, Knokke-Heist, Blankenberge, Ravels et Hoogstraten. Dans ces municipalités, il est donc devenu plus difficile pour les habitants de trouver un logement abordable.

Il existe quelques caractéristiques qui font grimper le prix des maisons. Une place de parking intérieure supplémentaire, par exemple, entraîne une augmentation de 11,8 % du prix demandé. Une maison avec une salle de bain supplémentaire est demandée 11,64 % de plus. La quantité d'espace habitable augmente également le prix d'une maison. Mais c'est la consommation d'énergie qui a la plus grande influence sur le prix : les maisons les plus efficaces sur le plan énergétique sont un tiers plus chères que les maisons ayant la dernière valeur EPC. Pour les appartements, c'est la présence d'une terrasse qui a le plus grand impact. Un appartement avec terrasse est environ 17,45 % plus cher qu'un appartement sans terrasse.

Non seulement l'achat, mais aussi la construction et la rénovation sont devenus plus coûteux. L'indice ABEX, qui reflète le coût de la main-d'œuvre et des matériaux de construction, a augmenté de 9,2 % rien que cette année. Une nouvelle hausse des prix de 6 % est prévue l'année prochaine. Cela est dû aux problèmes d'approvisionnement causés par le Covid en Chine et la guerre en Ukraine. L'écologisation de l'économie et du parc immobilier maintient également les prix à un niveau élevé.