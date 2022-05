MaRouteReno.be, un site web créer pour aider les propriétaires à atteindre le PEB A

Il s'agit d'une initiative de la banque AXA, BWT, Deceuninck, Gyproc, ISOVER, Niko, Recticel Insulation, Renson, Soudal, Viessmann et Wienerberger.

Un nouveau site internet, MaRouteReno.be, doit aider les propriétaires de Wallonie à rénover leur habitation afin d'atteindre le label PEB A. Le site reprend toutes les étapes à l'isolation d'un bâtiment et offre un aperçu des primes disponibles. L'objectif de cette initiative du privé est de renforcer la campagne Walloreno de la Wallonie. La Belgique et les autres pays de l'Union européenne se sont engagés à rendre le parc immobilier européen neutre en carbone à l'horizon 2050 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Beaucoup de bâtiments vont devoir être rénovés.

L'efficacité énergétique d'un appartement ou d'une maison peut être évaluée grâce au PEB, pour performance énergétique des bâtiments. Ce label va du niveau G, le moins bon, à A++, le meilleur. En Belgique, le parc immobilier devra atteindre en moyenne le PEB A d'ici la moitié du siècle. Les différentes Régions mettent en place des stratégies pour y arriver, comme "Walloreno" en Wallonie et "Renolution" à Bruxelles.

Les propriétaires de Wallonie, où trois quarts des bâtiments datent d'avant 1985, peuvent désormais s'appuyer sur un outil supplémentaire: le site MaRouteReno.be. Il reprend toutes les informations utiles pour rénover son bâtiment, à commencer par les étapes chronologiques d'une rénovation (isoler la toiture, les murs extérieurs, les fenêtres et portes et le sol, veiller à l'étanchéité à l'air...). Le site offre aussi un aperçu de toutes les primes à la rénovation et des conseils de financement.