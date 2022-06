Accueil Economie Immobilier L'immobilier de luxe français a retrouvé sa clientèle belge: "Une propriété au juste prix se vend toujours" L’immobilier de luxe français a retrouvé sa clientèle internationale, belge notamment. Charlotte Mikolajczak Journaliste économique En Bretagne, Emile Garcin propose à la vente le château de la Maillerie et ses dépendances, situés à Beaussais-sur-Mer. ©D.R. / Emile Garcin

Une année durant, entre mars 2020 et mars 2021, les candidats belges à une seconde résidence se sont rués sur "leur" côte et "leur" Ardenne. Ce phénomène de repli fut loin d'être unique. Il a touché d'autres pays d'Europe, jusqu'au plus ouvert d'entre eux : la France, classée pourtant première destination touristique au monde. "Beaucoup de Français ont redécouvert la France, formant l'essentiel de nos clients...