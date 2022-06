Accueil Economie Immobilier Immobilier haut de gamme : Bruxelles, une capitale à suivre Dopée par un confinement moins strict que chez sa voisine Paris, la capitale belge séduit de plus en plus d’expatriés. Florence Thibaut "Par rapport à d’autres grandes villes européennes, Bruxelles reste à taille humaine et offre une vie culturelle et mondaine très appréciée." ©Shutterstock

Avant Barcelone, Lyon et Montréal et juste après Prague, Budapest et Moscou, notre belle capitale est la 8e destination "à suivre" du Barnes City Index, qui indique là où vivre et investir demain. "Parmi ses avantages clés, citons sa localisation stratégique. Bruxelles est très bien connectée aux autres...