Astrid François et Lieve Keusters (Zoute Exclusive) : "On a voulu s'attaquer à un marché niche" Actives dans l'immobilier depuis plusieurs années, Astrid François et Lieve Keusters ont lancé, en juin 2020, Zoute Exclusive. Ce bureau propose des séjours locatifs haut de gamme et entièrement personnalisés à Knokke. Solange Berger Journaliste au service Economie



Lieve Keusters (à droite) : "Avec mon mari et les enfants, nous venions à Knokke tous les week-ends. Nous rêvions de pouvoir y rester encore le dimanche soir. Nous avons donc un jour décidé d’y habiter." ©D.R.

Un chef à domicile, le transport, un réfrigérateur plein à l'arrivée, des petits-déjeuners servis à domicile, l'organisation d'un dîner, d'une activité sportive, d'un massage…, tout est possible. Lancée en juin 2020 par Astrid François (à gauche sur la photo) et Lieve Keusters (à droite), Zoute Exclusive se veut bien plus qu'une agence de location de biens saisonniers...