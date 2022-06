Accueil Economie Immobilier Pourquoi ne pas céder à la panique face aux chantiers de rénovation à l'arrêt et à l'explosion des prix Reporter ses travaux n’est pas nécessairement une bonne idée selon la Confédération Construction. Raphaël Meulders & Solange Berger Les entreprises de construction sont confrontées à des hausses de prix des matériaux qui vont parfois jusqu'à 50 %. ©Jean-Luc Flémal

Les temps sont durs pour les entrepreneurs. Entre la hausse spectaculaire du prix des matériaux, la pénurie de personnel et la défiance de plus en plus marquée des clients, le secteur...