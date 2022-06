Atenor acquiert et va rénover le siège de la banque Nagelmackers à Saint-Josse-ten-Noode

"L’Espace Nord, le deuxième plus grand quartier d’affaires de la capitale, est plus que jamais the place to be"

Amaury de Crombrugghe, le président d’Up4North, une association regroupant les grands propriétaires immobiliers de l’Espace Nord, balaie les prévisions apocalyptiques des cassandres annonçant l’effondrement imminent du marché des bureaux en général et de l’Espace nord bruxellois en particulier…