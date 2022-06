Gaël Drappa (CEO de "Au Coin du Feu") : "Le poêle, une solution écologique qui favorise l’indépendance énergétique"

Deux frères à la barre du groupe Wako: "Les gens pensent que le bois est plus écologique, mais c’est faux"

Spécialiste des châssis et portes en aluminium et PVC, Wako a inauguré un nouveau site de production près de Namur. L’ambition des deux CEO de l’entreprise, Patrick et Raynald de Briey, est de tripler la production.