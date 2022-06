Le Mapic cannois se renouvelle, sans se réinventer

Pour sa première édition post-Covid, l’an dernier (30/11-02/12/2021), le Mapic avait dû composer avec un nombre très inférieur d’exposants et de participants. Pour sa deuxième édition, ce salon international de l’immobilier commercial semble reprendre forme. Il se dit en tous les cas prêt à accueillir, du 29 novembre au 1er décembre, pas moins de 6 000 participants dont 1 500 représentants d’enseignes, de chaînes de restaurant et d’opérateurs de concepts de loisirs.

Accompagner la transformation du commerce

Mais, surtout, il est bien décidé à se réinventer. Du moins est-ce ce qu’il dit. La Covid et l’extraordinaire montée en puissance de l’e-commerce n’ont en effet pas seulement bouleversé la vie des commerçants, les obligeant à modifier leur approche du consommateur. Ils ont aussi poussé les acteurs de l’immobilier commercial à revoir leur offre. C’est-à-dire : à proposer d’autres espaces (places de marché digitales…) et d’autres formats (adaptés aux loisirs, à l’éphémère, aux nouveaux concepts d’enseignes digitales…), à s’inquiéter d’autres problématiques (économie circulaire, enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux) et à se préoccuper d’autres acteurs (spécialistes de la livraison rapide…).

"L'ensemble du secteur du commerce a traversé deux des années les plus difficiles de son histoire, avec de nombreuses transformations majeures, confirme Francesco Pupillo, directeur du Mapic, cité dans un communiqué. La nouvelle génération de commerces donnera la priorité aux personnes et à la planète : le consommateur souhaite désormais donner plus de sens à ce qu'il fait et à ce qu'il achète, tandis que les entreprises doivent jouer un rôle social et avoir un véritable impact. Le Mapic présentera et mettra l'accent sur ces nouvelles façons de commercer, avec des concepts nouveaux, innovants et flexibles qui permettront aux acteurs du secteur de répondre aux attentes actuelles des consommateurs."

Pas sans LeisurUp et The Happetite

Mais sans doute est-ce plus compliqué qu’on le croit de vraiment se réinventer quand on a fait vibrer la Croisette sous un même format durant 27 ans. On parlera donc plutôt de renouvellement : même forme et quelques adaptations sur le fond. Le Mapic 2022 ne fera en effet pas l’impasse sur ses stands et sur son programme de conférences. Sans surprise, et tout comme ils étaient intégrés dans l’édition 2021, les salons LeisurUp (offres de loisirs) et The Happetite (enseignes de restauration) feront pleinement partie de celle qui se prépare. Le développement durable sera abordé dans le cadre d’un "atelier" et des solutions innovantes afin de favoriser l’intégration du digital aux espaces physiques dans un "Innovation forum".

Peut-être est-ce finalement dans le nouveau retail village que l'événement se réinventera le plus, qui réunira des places de marché digitales, des spécialistes de la livraison rapide, des DNVB (Digital Native Vertical Brands) et des concepts émergents.