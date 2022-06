Grégoire de Donnea (nouveau CEO de Smovin) : "Partir à l’étranger consomme énormément de ressources et notre marché domestique est loin d’être épuisé"

Doté d’une fibre commerciale affirmée et d’un goût prononcé pour l’entrepreneuriat, Grégoire de Donnea est le nouveau visage de la start-up Smovin née en 2017. Ses missions : professionnaliser les équipes et accélérer le développement local, puis international.

En janvier dernier, le nouveau capitaine de Smovin, pépite belge active dans la gestion locative, reprenait le flambeau des mains de Michael Philippart de Foy, cofondateur de la start-up aux côtés de son frère Alexis et de Jim Hees, et ancien CEO, parti vers d'autres horizons. "Smovin avait besoin de passer à la vitesse supérieure et pour cela, de compétences en management qui lui faisaient défaut, confie Grégoire de Donnea. Quand des investisseurs externes sont impliqués, on doit dépasser le côté bande de copains qui créent une boite dans leur cave. L'entreprise avait besoin de structure, de cadre et de leadership."

C'est séduit par la culture interne, qu'il a accepté le poste. "Je me suis demandé si mon profil était le bon. J'avais plutôt travaillé avant pour de plus grandes entreprises et dans des secteurs différents. J'ai voulu rencontrer l'équipe avant de choisir de monter à bord. J'ai été conquis par son dynamisme et sa qualité. Dans une start-up, c'est fondamental. J'y ai trouvé beaucoup de potentiel et l'envie de grandir."

Changer la recette

Le jeune CEO a mis à profit ses premiers mois pour prendre le poult de l'entreprise. "J'ai vu beaucoup de choses très positives : des lignes de décisions rapides, de la créativité, une structure très plate et beaucoup d'informel et d'échanges entre les équipes, et puis une plateforme qui répond parfaitement aux besoins de sa cible, les multi-propriétaires." Sur cette base, il rédige rapidement un plan stratégique pour organiser le futur de Smovin.

“Autrefois, le marketing, l’équipe sales et les responsables de clientèle ne parlaient pas le même langage. Leurs efforts étaient dilués. La matière première était là, il fallait revoir la recette. Le but était d’avoir un socle commun pour avancer. Chacun des 11 collaborateurs a signé ce plan de manière symbolique, pour marquer son adhésion.”

En quelques chiffres, aujourd'hui, la plateforme compte près de 20.000 biens immobiliers en gestion pour environ 700 visiteurs uniques et collecte plus de 120 millions d'euros de loyers par an. Son taux d'attrition est d'à peine 2 %. "Nous avons une solide base pour grandir", s'enthousiasme le CEO, qui souhaite d'abord se concentrer sur le marché national, avant de renouer avec une expansion internationale entamée l'an passé en France, avec l'Allemagne et le Luxembourg en ligne de mire. "J'ai un peu rétropédalé. Partir à l'étranger consomme énormément de ressources. Notre marché domestique est loin d'être épuisé. Notre concurrent direct, c'est Excell ! Il nous reste de la marge de progression."

Quatre ans chez Electrolux

Avant de rejoindre Smovin, Grégoire de Donnea, jeune quarantenaire, s'est bâti de solides compétences en gestion d'équipe, marketing et vente, notamment dans le domaine BtoBtoC (business to business to consumer, NdlR), en Belgique et à l'étranger. Parmi ses différentes casquettes, quatre années passées chez Electrolux, une entreprise suédoise d'électroménager entre la Belgique et l'Italie et deux ans comme CEO chez Unica Laundry Systems, un producteur belge de laveuses-essoreuses industrielles.

“Je me suis rendu compte que j’adorais transmettre et partager mon expérience. Le patron, ce n’est pas celui qui doit tout savoir, mais celui qui doit bien s’entourer et savoir déléguer. Il doit mettre le coup de bélier là où il faut.”

Jeune diplômé en gestion de l'IAG, son moteur est déjà d'apprendre un maximum. "J'étais passionné par le commerce. J'ai démarré dans une fiduciaire avant de rejoindre l'Oréal où j'ai pu me former à énormément de choses. J'ai toujours fait le choix de partir si je pouvais plus m'améliorer. Cette soif d'apprentissage m'est restée, tout comme le goût de l'action et du terrain."