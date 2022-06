"Les budgets de restauration doivent être revus la hausse" pour les châteaux belges

Pour en savoir davantage sur le marché spécifiquement namurois, nous avons posé quelques questions à Amaury du Jardin, chercheur de trésors et de pépites chez Actibel. Cette société immobilière est détenue et gérée entre autres par Paul de Sauvage Vercour. C’est aussi lui qui surveille le grand vaisseau de Suarlée où se trouvent la salle de ventes Rops, la brasserie Le Félicien, l’hôtel Ibis et une antenne du Cercle de Wallonie.

Les châteaux ont-ils de l’avenir ?

Bien entendu. Parce ce que ce sont des biens hors normes, que dans leurs murs il y a une charge historique, émotionnelle et une grande part de rêve d’enfant.

Et financièrement, est-ce un bon placement ?

On doit penser acheter un château comme une œuvre d’art. Cela doit se faire à partir d’un coup de cœur. Si on pense à un achat sous le seul angle financier et de rendement à terme, c’est tout de suite moins drôle.

Pour en avoir vendu quelques-uns du Condroz à la Hesbaye depuis vingt ans, je peux vous assurer qu’un château requiert un certain type de clientèle. Pour Balâtre (photo ci-contre), j’ai eu cent visites et le preneur est apparu comme une personne idéale pour ce bien considérable.

Sans être caricatural, dans une négociation, si un amateur vous demande où se situe le PEB, cela commence mal. Quand on achète une Rolls, on ne demande pas combien elle consomme. Cependant, il est vrai que depuis la crise ukrainienne, on ne va pas se mentir, les hausses des frais de restauration sont importantes. Les budgets doivent être revus à la hausse.

Depuis le Covid et la crise en Ukraine, y a-t-il plus ou moins de ventes et achats dans ce domaine particulier ?

Je n’ai pas le sentiment qu’il y ait une variation significative à la hausse dans le nombre de transactions. Les demeures en tant que telles sont toujours estimées dans des proportions identiques. Par contre, quand vous disposez de bois alors, là c’est la bonne affaire car on tourne désormais dans le Condroz et certaines parties des Ardennes entre 30 000 et 45 000 euros l’hectare, pour la meilleure qualité de bois. Et cela vaut également pour les domaines équestres. Certaines terres agricoles montent aussi et on frise les 80 000 euros à l’hectare.

Avez-vous quelques exemples récents ?

Dans ces dernières années, dans un périmètre de 40 km autour de Namur, je pense à Spontin qui a été vendu à un amateur de vieilles pierres, flamand, avec 6 ou 7 ha. Il a fallu longtemps pour trouver le bon acheteur, mais il y est et ce château revit. Pour Haltinne, un industriel de la région d’Andenne a acheté et sûrement a-t-il réalisé un rêve d’enfant. Un château, c’est le symbole de la réussite d’une vie. On le restaure et il deviendrait un B&B, à ce que je sache. Haversin est de nouveau à vendre pour 2,5 millions avec 69 ha, ce qui le rend très intéressant. Jemeppes-Hargimont vient de se vendre à un jeune Flamand pour un peu moins de huit millions, avec 77 chambres et près de 50 ha. Et il y a des dossiers en cours comme Suarlée que nous avons repris il n’y a guère après que le parc a été loti par Matexi. Nous restaurons le château pour en faire des appartements. Puis, il y a, à Aische-en-Refail, le parc du château de Là-bas qui risque de disparaître si on construit les bâtiments prévus sur l’ancien camping. On parle de plus de 230 logements. Le respect du patrimoine se perd et c’est un grand problème pour l’avenir.