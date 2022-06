Les châteaux se vendent-ils encore en Belgique ?

Quand on scrute le marché immobilier des châteaux sur le net, on se rend compte de l’étroitesse de ce négoce si particulier. Ce type de bâtisse, sortie du fond des âges, symbole de puissance, de pouvoir, de richesse et de domination, véhicule des impressions d’un autre temps. Même quand ils sont modernisés, leur apparence leur confère un statut particulier. On l’a encore vu la semaine dernière avec le succès des ventes publiques de l’antiquaire Paul De Grande en son château de Snelleghem, près de Bruges. Cette maison lui donna un potentiel de réussite bien meilleur que s’il avait effectuée la vacation dans une salle anodine.

Au moins soixante biens

Pour ce qui regarde la vitalité du marché, elle nous semble intacte après avoir passé plusieurs heures à éplucher différents sites où les maisons de prestige sont à prendre. Outre les sites immobiliers où on trouve du tout-venant et parfois des choses de qualité, il y a les agences spécialisées. Mais il y a aussi une plateforme qui regroupe de nombreuses agences, surtout en Flandre, c’est Luxevastgoed. On y vend un grand nombre de châteaux et des "baraques" immenses et récentes qui sont incroyables de tailles et de luxe. Mais ces maisons-là n’ont que peu de terrain. Ce n’est pas le cas des châteaux sauf exception, comme pour celui placé en cœur de village à Sivry, tout près de la frontière française. Il n’a que 13 ares de terrain et il est à vendre pour 950 000 euros.

Au bout du compte, il y a plus de soixante châteaux visibles sur les différents sites, avec parfois une multiplicité d’agences pour un seul bien, comme celui, récemment mis sur le marché et qui était une petite résidence princière à la sortie de La Hulpe vers Malaise ; on le trouve chez Found&Baker et chez ERA. Parfois, il y a une discrétion absolue comme chez Lionel le Hardÿ et une page d’annonces qui ne s’ouvre qu’après un contact direct avec l’agence, comme chez Derco. Il faut cliquer sur "ventes discrètes". Il apparaît encore que la grande majorité des châteaux à vendre se trouvent dans les Flandres et sur Anvers ; presque pas dans le Limbourg sauf Ommertsein à Dilsen qui attend depuis des années et celui de Nieuwenhoven à côté de Saint-Trond. Avec ses 2,4 ha, ce dernier château est annoncé à 1 695 000 euros.

Diversité régionale

Il y a des nouveautés comme à Mourcourt, Grimbergen (Lint), le Hof ter Zitter à Bekkerzeel et Orp-Jauche, Kortenaken et le charmantissime petit château de Kasterlee, typiquement flamand du 17e siècle. Et il y a des châteaux qui traînent comme celui de Rameyen, celui d’Ostemmerée, celui de Dworp ou celui de Tavigny, tout proche du Grand-Duché. Il y a des zones plus rarement disponibles comme celle de Charleroi avec l’impressionnant château de Lodelinsart exposé à 3,5 millions par Archybald.

"Personnellement, je ne trouve pas que cette niche des châteaux ait tellement changé depuis le Covid. Il n'y a pas plus de châteaux disponibles, pas moins non plus et les prix n'ont pas varié. Par contre, pour le résidentiel, là on est toujours sur une fameuse période. Je dirais que pour les grandes demeures, les gens sont sans doute plus exigeants. Par contre, la guerre en Ukraine a provoqué une nette hausse des matériaux et les budgets ne sont plus les mêmes", explique Yves Lange, qui dirige le Comptoir foncier à Huy. Il propose les châteaux de Lens-Saint-Servais, de Longchamps près d'Eghezée avec 20 ha ce qui justifie les 2,2 millions demandés, et celui de Blier.

Oyez bonnes gens voici Sohier

Pour Pierre Grandjean qui travaille à son nom à Gedinne, "on ne peut pas tirer de grandes conclusions dans ma zone géographique qui est très boisée, peu peuplée et qui n'a pas connu beaucoup de grandes familles anciennes. Il y a donc peu de châteaux et encore moins qui soient disponibles. J'ai en charge celui de Sohier, avec ses 3,4 ha, somptueuse bâtisse médiévale, très bien restaurée par les gens qui y habitent depuis 20 ans, dans un village bourré de charme et de fleurs disposées partout par un citoyen généreux. Sohier est presque un cas unique, facile d'entretien, très bien conçu et achetable en parts de société ce qui permet d'éviter les droits d'enregistrement." Voilà une petite astuce qui permettra d'économiser un joli montant.