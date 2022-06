Les châteaux wallons se transforment : "Certaines bâtisses en mauvais état se vendent au prix d'une maison neuve clé sur porte"

Terre de châteaux, la Belgique, et plus particulièrement la Wallonie, regorgent de magnifiques castels. Pour conserver et entretenir ce beau patrimoine, les propriétaires sont nombreux à reconvertir leur domaine en hôtel de luxe, lieu de séminaires ou en habitats collectifs.

Suivant le mouvement de leurs voisins allemands et français, plusieurs grands châteaux wallons se sont transformés en lieux d’accueil ces dernières années. C’est notamment le cas du magnifique château médiéval de Mirwart né au 8e siècle et rénové de fond en comble durant quatre ans par le bureau Jaspers & Eyers pour un budget estimé à plus de dix millions d’euros.

Situé proche de Saint-Hubert, il a vu passer des hôtes de marques, dont Godefroid de Bouillon ou Philippe le Bon, avant d’être délaissé au sortir de la Seconde guerre mondiale, pillé, puis complètement rénové des décennies plus tard. Transformé en hôtel haut de gamme par Loïk Eyers, dernier propriétaire en date, il propose depuis la rentrée 2021 une vingtaine de chambres, des facilités de séminaire, ainsi qu’un restaurant gastronomique. Son immense domaine s’étend sur 10 hectares.

Attractivité touristique

Autre exemple de réaffectation touristique ambitieuse, le château de Jemeppe situé à Hargimont, également en province du Luxembourg. Remontant au 13e siècle, il abrita quatre familles au cours de son histoire, dont les Sauvage Vercour de 1840 à 1978. Tombant en ruine durant la deuxième moitié du 20e siècle, il a été lourdement restauré dès la fin des années 90 lors d’un titanesque chantier d’une quinzaine d’années. C’est aujourd’hui un hôtel de standing proposant salles de réception, espaces de séminaire, piscine, tennis, ainsi que 77 chambres sur un domaine de 7 hectares.

"La difficulté de ce type de biens n'est pas tant le prix d'achat, ni même l'entretien, mais plutôt le coût des indispensables rénovations, cadre Renaud Grégoire, porte-parole francophone de la Fédération des notaires. Certaines grandes familles ne peuvent plus y faire face et choisissent de revendre ou de réaffecter une partie ou l'ensemble de leur bien à d'autres fonctions que le logement privatif, qu'il s'agisse d'un gite pour des touristes ou événementiel. Une constante : il s'agit toujours de biens dotés d'une forte composante émotionnelle."

Et Maximilien Indekeu, agent immobilier chez Sotheby's d'affirmer : "Quand on achète un château, on le fait avec ses tripes. On sait qu'on va devoir le gérer par la suite. Conserver ce patrimoine prend beaucoup de temps, de moyens et d'énergie. Au-delà de 1 000-1 500 m², c'est très rare que les biens soient encore uniquement destinés à l'habitat privé."

Sites multifonctionnels

Spacieux par définition et généralement très bien situés, ces sites sans égal offrent souvent un cadre permettant de multiples activités. Le site des Sorbiers, repris par le groupe atypique Nouvelle Hôtellerie en août 2020, en est une excellente illustration. Rachetée en 2018 pour 1,5 million d’euros aux Mutualités socialistes qui en avaient déjà fait un centre de loisirs, l’ancienne propriété de la famille Boël, datant de la fin du 19e, a bénéficié de 2,5 millions d’euros de travaux.

Repris par le groupe Nouvelle Hôtellerie en août 2020, le site des Sorbiers, offre, en bord de Meuse, 32 chambres, un gite de 51 couchages et deux chambres sous toiles. ©D.R.

"Nous n'avons rien construit, mais nous avons radicalement transformé l'ensemble. Toute la décoration a été refaite et le parc a été entièrement réaménagé", spécifie Jean-Philippe Laroche, un des 250 actionnaires de l'entreprise, dont le moteur est de redonner vie à des lieux atypiques. La rencontre avec les Sorbiers a été un vrai coup de foudre. "C'est un endroit ultra paisible et hors du temps."

Sur 17 hectares, le site en bord de Meuse offre 32 chambres, un gite de 51 couchages et deux chambres sous toiles. "Nous réinjectons tous nos bénéfices en investissements. Notre unique but, dans nos trois établissements (dont les Tourelles et Plein ciel), est toujours d'améliorer nos sites. Aux Sorbiers, nous travaillons notamment à étendre l'offre de glamping et à installer une zone de wellness", poursuit Jean-Philippe Laroche, qui constate un clair renouveau du tourisme local, facilité par la crise sanitaire et la difficulté de voyager loin. "Nous avons été un des rares hôtels à ouvrir en plein Covid. Le succès a été immédiat. Les Belges étaient avides de proximité et d'expérience. On a redécouvert que l'exotisme pouvait exister proche de chez soi, se réjouit-il. La clé de ce type de reconversion est bien sûr la rentabilité. Il faut réussir à être à l'équilibre."

Ouvrir le patrimoine

Dans le cas du joli petit château de Marchovelette situé du côté de Fernelmont, le choix de reconversion a été celui d'un habitat collectif sur une partie du domaine. Propriété de la famille Carlier d'Odeigne, il s'est souvent transmis par les femmes. "Nous en avons hérité de ma belle-mère, partage Anne-Sophie Tinant, châtelaine et épouse de Gilles Carlier d'Odeigne. Quand nous l'avons repris en 2014, nous avons réfléchi à différents scénarios, dont celui d'un centre de séminaires, mais ni mon mari, ni moi n'avions envie d'en faire notre travail, piste choisie par Dorothée Guillon, qui gère le château de Franc-Warêt voisin. Nous avons écarté aussi celle des chambres d'hôtes, ce que ma belle-mère a fait un temps. Nous en avons finalement fait neuf logements, ainsi qu'une crèche et un espace de bureaux occupé par la société d'événementiel Mood & Food. L'investissement de base était important, mais ce choix demande peu de gestion au quotidien et nous garantit des revenus fixes. Aujourd'hui, y vivre n'est plus un challenge."

Pour le château de Marchovelette, situé du côté de Fernelmont, le choix de reconversion a été celui d'un habitat collectif sur une partie du domaine. ©D.R.

Après deux ans de travaux suivis d'un important incendie en novembre 2016, puis de nouveaux travaux de réhabilitation, le château, qui dispose d'une surface au sol de 450 m², a accueilli ses premiers locataires. La bergerie et les écuries ont également été reconverties. Le domaine total compte 18 hectares. "C'est un superbe cadre de vie, très sauvage. Nous occupons la taille d'une maison normale avec nos deux enfants. Chaque locataire a son propre espace et son jardin de 40 m². Cela apporte beaucoup de vie au château", explique Anne-Sophie Tinant, qui se charge elle-même de trouver les locataires via Immoweb. "Je choisis mes voisins !"

Mise au vert

Pour les plus petits châteaux, moins lourds à entretenir, une nouvelle clientèle de propriétaires s'intéresse à la quiétude offerte par ces édifices atypiques. "C'est une famille de biens qui a connu un bel essor avec la crise sanitaire, constate Renaud Grégoire, établi à Wanze. Les petits domaines connaissent un engouement impressionnant, notamment auprès d'un public d'esthètes ou d'artistes. Ceux qui font ce choix de vie, perçoivent leur achat non comme un gouffre, mais comme un investissement, plutôt à raison. Certaines bâtisses en mauvais état se vendent au prix d'une maison neuve clé sur porte."

Même engouement attesté par Maximilien Indekeu, qui gère en ce moment la vente du Château Boël situé dans le village de Falaën. Estimé à 985 000 euros, le château a été construit en 1907 et possède une surface habitable d'environ 600 m², ainsi qu'un domaine de 4 ha avec parc et forêt. "Ce type de biens d'exception, pas trop grand et avec beaucoup de cachet, intéresse énormément nos clients. Dans ce cas-ci, le cadre est superbe et il n'y a pas de gros travaux à prévoir. Il suscite beaucoup d'intérêt, en particulier auprès de profils multi-acquéreurs. Certains ont un business plan pour en faire un endroit à louer pour des événements ; d'autres veulent y retrouver un esprit familial". Ses propriétaires actuels, installés à l'étranger, souhaitent se défaire d'une résidence secondaire dont ils ont peu profité durant la crise sanitaire.

Situés dans des endroits vallonnés, entourés de forêts, de terres agricoles ou de parcs, les châteaux offrent un cadre de vie en pleine nature. "Ce qui détermine la valeur d'un château, c'est avant tout l'espace qui l'entoure", rappelle Renaud Grégoire. Et Maximilien Indekeu de conclure : "Nombreux sont ceux qui veulent aujourd'hui sortir des villes, respirer et vivre dans un endroit calme. Chaque château a une histoire, un vécu. Il n'y en a pas deux identiques, c'est fascinant. La Wallonie est remplie de joyaux cachés."