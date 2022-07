Nathan Coox (Smooved et HouseMatch) : Dans 80 % des cas, "le bouche-à-oreille est le facteur de choix décisif d'une vente"

Depuis février 2019, la start-up Smooved gère toute la charge administrative et logistique d’un déménagement, de la location d’un camion aux contrats d’assurance, d’abord pour les particuliers, puis pour les agents immobiliers, cœur de cible actuel. Derrière sa conception, se trouve Nathan Coox, aux côtés d’Ignace Buelens et de Laurens Vanpoucke.

Après des mois de travail acharné et un tour de financement bouclé en plein Covid19, le trio en a fait une start-up d'une quinzaine de personnes et des utilisateurs dans toute la Belgique. "Depuis le début de l'année, près d'un déménagement sur dix en Belgique bénéficie du coup de pouce de Smooved. En Flandre où nous avons démarré, c'est même un sur cinq", se réjouit Nathan Coox.

Le 1er juin 2022, Nathan et ses deux associés lançaient HouseMatch, un outil permettant d’avoir accès à des milliers d’avis agrégés sur plus de 10 000 experts immobiliers.

Relier agents et propriétaires

"En moyenne, trois ventes de biens sur quatre se font grâce à un agent immobilier et dans huit cas sur dix, le bouche-à-oreille est le facteur de choix décisif, cadre Nathan Coox. Et plus de deux personnes sur trois signent un contrat avec le premier agent qu'elles rencontrent. Dans ce contexte, HouseMatch met en relation agences et vendeurs/bailleurs pour avoir le meilleur match."

Grâce à des critères filtrant comme la région ou la taille d'une agence et les biens qu'elle propose, le système propose aux propriétaires une petite liste d'agents pertinents par rapport à leur profil. "Le lancement s'est super bien passé. Nous le préparons depuis deux ans. Voir un projet se concrétiser après des mois de patience, c'est super excitant. Dans une start-up, la courbe d'apprentissage est immense."

Si on remonte quelques années en arrière, en parallèle à Smooved, à l'été 2018, le jeune entrepreneur lance son activité de consultance stratégique, pour réaliser des missions courtes pour d'autres sociétés. "L'entrepreneuriat m'a toujours titillé. Mon premier client était le groupe Eneco, un acteur important de l'énergie et un partenaire intéressant pour Smooved, même si l'entreprise n'était alors qu'au stade de bonne idée."

Encore plus tôt, Nathan choisit d'étudier l'ingénierie électromécanique à la KU Leuven, avant un master en management stratégique à HEC Paris. "Mon père est ingénieur civil, mon frère aussi. Ce gène court dans la famille." Diplôme en poche, il démarre sa carrière en 2015 comme business analyste chez Kearney. Il y évolue rapidement et endosse les fonctions de Senior Business Analyst, puis d'Associate. "C'était alors une petite structure d'une quinzaine de personnes. On pouvait choisir ses projets et avoir un vrai impact sur les entreprises. À 25 ans, j'ai notamment pu présenter un projet devant Dominique Leroy, alors CEO de Proximus."

Autre étape fondatrice, durant ses études, il s'implique activement dans l'ASBL estudiantine Academics for Companies, qui veut développer la fibre entrepreneuriale chez les étudiants. "Presque toutes les bonnes choses de ma vie sont liées à cette expérience ! J'y ai rencontré mon épouse, ainsi qu'Ignace, mon associé ! On menait différents types de projets, par exemple, des études de marché, pour des entreprises comme Colruyt, B&W ou Coca-Cola. J'étais déjà jusqu'au cou dans la stratégie. Aujourd'hui, comme CEO, mon job est de prévoir la croissance qu'on aura en 2023. Je dois toujours avoir quelques coups d'avance sur mes équipes."