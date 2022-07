Immobilier professionnel : mai fut brillant, juin paraît banal

Coup sur coup, les annonces de transactions immobilières se sont multipliées courant du mois de juin : Equilis qui vend non seulement son shopping "Parenthèse" (Gosselies, de l’ordre de 16 millions d’euros), mais aussi son retail Park "Court Village" (Court-Saint-Étienne) et les phases 2 et 3 des commerces des Papeteries de Genval ; Immobel qui fait de même avec The Woods, un réaménagement de bureaux à Hoeilaart ; Cores Development qui vend son Motel One d’Anvers ; Tikehau Capital qui acquiert l’immeuble de bureaux Trio dans le quartier Louise (près de 50 millions d’euros) ; WP Carey qui a très récemment acheté le site de Greenyard (92 millions d’euros).

Le contexte actuel tempère les investisseurs

Un volume suffisant pour confirmer l’adage qui veut que dans le segment de l’immobilier professionnel (qui englobe bureaux, commerces, maisons de repos, hôtels, logistique…), les deux mois fastes sont juin et décembre ? Décembre, parce que c’est le mois d’une clôture fiscale. Juin, afin de pouvoir… partir en vacances le cœur léger.

D'une même voix, les courtiers conviennent que, non, l'adage ne vaut pas cette année. Du moins pour le mois de juin, qui a été plutôt faible. "Dans le contexte actuel de hausse des taux, d'inflation, de boom des coûts des matériaux et d'incertitudes macroéconomiques, de nombreux dossiers sont retardés, confirme Pierre-Paul Verelst, Head of Research BeLux du consultant JLL. Ce n'est pas un problème de confiance mais de timing. Le mood actuel est à la prudence. Avec deux tendances. Premier scénario : des clients préfèrent attendre la rentrée pour voir plus clair - sur le climat économique, le financement, la rentabilité… - et pour trancher. Deuxième scénario : certains gros investisseurs sont à l'achat, très concrètement, mais ce sont les banques qui s'interrogent sur le coût du financement."

Pour Arnaud Smeets, Head of Capital Market Belux de CBRE, la hausse des taux n'arrête pas tant les investisseurs qu'elle ne les incite à "revoir leurs business plans et à partir, par exemple, sur des LTV (rapport prêt-valeur, NdlR) plus réduits". De plus, selon lui, ce n'est pas le 30 juin qui fait date, mais le 15 juillet, au début des congés du bâtiment. "Des dossiers vont encore sortir", insiste-t-il, indiquant que ces dernières semaines, ses équipes ont eu énormément de travail. "On a plusieurs processus en cours - c'est-à-dire proches d'une entrée en exclusivité avec un acheteur préférentiel ou dont les due diligence sont en cours - dont certains pourraient sortir d'ici peu."

Un franc premier semestre

Si juin est moins florissant que d'habitude, "c'est que mai a été très lourd", poursuit l'expert de JLL, pointant la cession de trois immeubles de Cofinimmo en décentralisé (52 millions d'euros), celle du K-Nopy d'Eaglestone (78 millions), l'acquisition d'Anima Care d'AvH par AG Real Estate (260 millions d'euros), et, surtout, la vente par Axa des tours North Galaxy à un fonds d'investissement sud-coréen (près de 625 millions d'euros, ce qui en fait la deuxième plus grosse transaction bureaux sur le marché bruxellois). "Comparativement, juin n'a pas assisté à de très gros deals."

Il n'empêche, le dernier mois du premier semestre participe quand même à ses bons résultats : "En nombre de transactions, le premier semestre assure avec 105 transactions, contre 73 en 2021 (25 millions) et 85 en 2020, poursuit Pierre-Paul Verelst. En volume, il faudra voir, même si le montant moyen de 31 millions d'euros est supérieur à celui d'il y a un an (25 millions) tout comme à la moyenne sur cinq ans (29 millions)."

"À ce jour, on est à un volume d'investissement de l'ordre de 3 milliards d'euros, sans compter les dossiers en développement", reprend Arnaud Smeets, qui est "persuadé que l'année se terminera sur un montant global entre 4 et 5 milliards d'euros. Le marché n'est pas attentiste, juste prudent. Et il reste de l'argent à investir".

Fedimmo suscite les offres

Du côté des opérations en attente, les deux courtiers pointent les ventes que Cofinimmo escompte encore ; la finalisation par Banimmo de la cession de son Network gantois ; la vente de l’immeuble KBC au 6-8 de l’avenue du Port le long du Canal ; et, surtout, celle du portefeuille dit Fedimmo, que Befimmo a acquis partiellement en 2006 et entièrement en 2012, composé principalement de biens occupés par l’État fédéral, sur lequel il y aurait beaucoup d’amateurs et d’offres.

"Quelques beaux volumes, attendus au deuxième trimestre, sont décalés au troisième, voire au quatrième", insiste Pierre-Paul Verelst. "Auxquels s'ajouteront ceux qui seront lancés après l'été, renchérit Arnaud Smeets. Et il y en a pas mal."

3 questions à Arnaud Smeets

1. La prudence que manifestent certains investisseurs face à la remontée des taux et de l’inflation et aux turbulences macroéconomiques ne semble pas vous inquiéter…

Notre marché belge - bruxellois en particulier - a des atouts par rapport à celui de ses voisins, qu’il s’agisse de Paris, Londres ou Amsterdam. Notamment du fait que les prix d’acquisition au mètre carré sont assez bas. Alors qu’à Paris, le mètre carré de bureau vide, non loué, coûte 30 000 euros, chez nous, le même, mais loué, est proposé entre 6 000 et 7 000 euros, voire vers les 9 000 euros quand il est "prime". C’est l’effet positif, en quelque sorte, des lenteurs dans l’obtention d’un permis. Les actifs neufs sont rares et quand l’un d’eux sort sur le marché, des locataires s’y précipitent. La localisation reste déterminante pour eux, mais comptent aussi - et de plus en plus - l’accessibilité et les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Pour les tout bons produits neufs comme pour les produits à développer dans une vision à trois ou quatre ans (2027-2028), il y a des liquidités.

2. Les prix de vente sont bas, mais les loyers aussi, au tiers de ceux de Paris. N’est-ce pas, du coup, un moindre atout ?

Non, car pour les perles rares, les immeubles de grade "A", il n’y a pas de vide et les loyers montent. Et, surtout, ce qui fait la différence, c’est qu’aussi bien avec un locataire public qu’avec un grand corporate, nous avons des baux long terme (9, 12, 15 ans) et les loyers sont indexés… Ces trois atouts - prix de vente bas, loyers en hausse et indexés - font qu’il y a pas mal d’activité.

3. Tous les segments en profitent de la même manière ?

Je dirais que sur le front des bureaux bruxellois, c’est plutôt calme parce qu’il y a plus de demandes que d’offres. Le parc immobilier est vieux. Il n’y a pas assez de neuf. Le retail (commerces) revient timidement, entre autres via le shopping out-of-town (en périphérie) ainsi que le high street (en centre-ville). Des investisseurs s’y intéressent. Il y a eu une correction des loyers et les enseignes semblent démontrer qu’elles ont passé le Covid et vont pouvoir passer l’inflation. Pour l’heure, si les transactions de shopping reprennent un peu en Europe, il n’y a pas de ventes en vue en Belgique. Quant à la logistique, elle est et reste hautement demandée ainsi que le résidentiel vendu en bloc.