Acheter un château : "Il n'y a aucun autre placement d'argent qui donne autant de satisfactions"

En France, quand un château est classé ou inscrit aux monuments historiques, 65 % des travaux sont couverts par l’État et, pour le solde, il est permis aux propriétaires de déduire tous les frais de restauration de leurs revenus imposables. C’est autre chose que notre petite Belgique qui se désintéresse de la question et soutient de moins en moins les propriétaires.

Le tour des châteaux belges opéré fin juin est ici complété par un tour en France, dans le centre et l'Ouest.

L’Allier, immense et riche

L’agence Pierre Changarnier Immobilier est installée dans l’Allier, deuxième département après la Dordogne pour le nombre de châteaux. Elle se trouve entre Saint-Pourçain, où on fabrique des bougies, Effiat, qui possède un château important, et Randan, somptueux château royal dont il ne reste que des murs depuis l’incendie de 1925.

"Cette capacité fiscale est la pierre angulaire dans la recherche d'une bonne partie de la clientèle, nous explique Pierre Changarnier. Vous payez les travaux et n'avez presque plus d'impôts par ce biais." Ce fut le cas avec le fabuleux château de Tournoël, à Volvic, racheté en ruine en 2000 par le commissaire-priseur Claude Aguttes, remonté en totalité et remeublé ces dernières années.

L'avantage de la région où se trouve notre interlocuteur est "qu'elle est immense et la moins chère de toute la zone centrale. Il y a des opportunités encore nombreuses. Avant le coronavirus, on vendait un château par mois, au mieux et on en détenait trente à quarante en portefeuille. En 2021 et 2022, nous en sommes à deux par mois. Les prix n'ont pas tellement augmenté mais désormais on vend, et vite. Parfois une visite suffit. Et notre portefeuille ne dépasse plus les douze lots." La présence étrangère sur ce marché s'est d'ailleurs fortement réduite. "Ce sont les Français qui achètent. Ils assurent leurs vieux jours et cela leur donne un lieu pour recevoir leurs familles." Quant aux territoires recherchés, ils ne sont guère différents de la Belgique. "Le goût des acheteurs se limite à quelques dizaines d'hectares. Un ou deux peuvent aussi convenir."

La Mayenne, proche de Paris

Dans l’Ouest, de très beaux châteaux pointent leurs tours au-dessus des frondaisons, parfois dominant une vue, parfois discrètement nichés dans le bocage. Les Le Nail sont installés en Mayenne depuis les années 1970, siège historique couvrant désormais l’essentiel de la France. Les châteaux et manoirs, ils connaissent par cœur. 4 500 biens sont passés dans leurs mains depuis lors.

Ce château posé sur 285 ha de chasse, près de Montargis, en Sologne, est à restaurer entièrement. Il est assorti de nombreuses dépendances (maison d’amis, de gardien…) habitables et confortables. L'agence Le Nail affiche l’ensemble à 3 600 000 euros. ©Le Nail

Étant plus proches de Paris que le Puy-de-Dôme, les effets du covid se sont plus fait sentir au sein de cette maison qui travaille beaucoup sur la Bretagne, la Loire, le Centre et la Normandie. "Comme vous l'imaginez, la crise du coronavirus a provoqué un besoin d'espace chez les Parisiens qui se sont enfin rendu compte du grand décalage des prix entre leur ville et ce qui se pratique en province, indique Hervé de Maleissye-Melun, associé. Dès lors, ils ont gardé un pied-à-terre et optent pour une vie à la campagne qui ne se fera plus en une résidence secondaire mais dans une maison semi-principale. Et l'achat d'un château ne se conçoit plus selon le modèle antique avec 1 000 hectares et des revenus tirés de la terre. Il y a d'autres ressources, un autre modèle économique si besoin est. Pour ce qui est de la taille des demeures, nul doute que les amateurs préfèrent des biens de dimensions moyennes et confortables, sauf ceux qui ont des objectifs touristiques comme les gîtes et les B&B voire les mariages et d'autres événements."

"Quant à l'idée de savoir si c'est un bon placement, oui, selon le moment de l'achat et le moment de la vente, mais en général la réponse sera négative, répond Hervé de Maleissye-Melun. Un château peut être irrésistible. On en tombe amoureux, on est séduit, et il faut accommoder cela avec ses propres limites. Il n'y a aucun autre placement d'argent qui donne autant de satisfactions culturelles, esthétiques, sociales, familiales. Dans ce monde où tout change, le château offre quelque chose d'intemporel, de stable, de sécurisant. C'est aussi une manière de marquer dans la pierre son passage, à travers une restauration, un reboisement. Enfin, pour parler de valeurs, on trouve dans le Grand Ouest déjà de belles choses à 700 000 euros à remanier. Sinon, entre 1,5 et 3 millions, on peut disposer de très belles propriétés bien isolées, en parfait état, avec 20 à 40 hectares. Or, c'est le prix d'un 120 m² dans un bon quartier de Paris." Le TGV avait déjà bousculé les habitudes, et avec le covid, la posture de la réflexion vers une vie meilleure a été renforcée et les amateurs hésitants sont montés aux barricades.