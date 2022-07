Le nombre de Belges qui investissent dans une seconde résidence au niveau "le plus élevé jamais atteint"

L’intérêt pour l’immobilier, déjà accru en 2020, ne s’est pas altéré l’année suivante. Au contraire. Si l’on se réfère au baromètre de la seconde résidence de BNP Paribas Fortis dont la 7e édition vient de paraître, ce fut encore plus fort dans le domaine de l’investissement.

Une fois encore, le pourcentage de ceux qui investissent dans une seconde résidence pour le plaisir ou font l'acquisition d'un autre bien que celui qu'ils occupent pour le louer (maison, appartement, kot…) ou le thésauriser (terrain à bâtir) a augmenté. En 2016, ils représentaient 20 % du portefeuille crédits hypothécaires de la banque. Deux ans plus tard, leur proportion frisait les 25 %. En 2021, ils ont atteint les 28 % ! "Soit le taux le plus élevé jamais atteint", insiste Jean-François Tilly, Business Responsible Mortgage Loans. "Qui ne devrait pas être dépassé à l'avenir, ou seulement de peu", renchérit Tim Spellemans, Business Responsible Home Loans, convaincu, depuis quelques années déjà, que le cap des 30 % est un maximum.

1. Une approche restreinte mais qui révèle des tendances

Dans son baromètre de la seconde résidence, BNP Paribas Fortis se sert de son seul portefeuille. Aussi important soit-il, il concerne avant tout les investissements en Belgique (dans 95 % des cas). Pour acheter à l’étranger, nombre de candidats-propriétaires font en effet appel à des organismes de prêt locaux. Les résultats liés aux transactions en France, Espagne, Pays-Bas ou Italie sont dès lors à prendre avec certaines réserves. Autre préalable à noter : le baromètre n’englobe que les cas de personnes physiques ayant souscrit un crédit, pas celles qui achètent au nom d’une société ou qui payent cash. Il n’empêche, la base de données est importante et le baromètre fourmille d’informations intéressantes sur les évolutions de prix, l’âge des acquéreurs, la localisation des investissements (cités balnéaires, villes estudiantines), etc.

©IPM

2. La crise sanitaire a incité à acheter plus et plus cher

La crise sanitaire a suscité aussi bien une envie d'espace et de verdure que des inquiétudes liées à la Bourse. De quoi doublement stimuler le marché de la deuxième résidence. En 2021, quasiment trois nouveaux emprunteurs sur dix chez BNP Paribas Fortis étaient déjà propriétaires d'un bien et ont signé pour un autre. La masse totale destinée à ce type d'investissement a augmenté de 39 %, ce qui est énorme. "Cela tient à deux choses, explique Jean-François Tilly. À des montants empruntés plus élevés (+4,5 %), mais surtout à bien davantage de crédits : 27 % de plus qu'en 2020 ! Il faut y voir les nouvelles libertés offertes par le télétravail et le fait de pouvoir profiter soi-même du bien, les contraintes de voyage liées aux restrictions sanitaires, des facilités pour obtenir une hypothèque…"

©IPM

Les acquéreurs ont, en moyenne 44 ans (35 % ont d'ailleurs moins de 40 ans). Et six fois sur dix, l'objet de leur investissement est une maison. "Qu'ils acquièrent comme seconde résidence, mais aussi comme investissement. Car le parc immobilier belge le permet et que la crise sanitaire a démontré que les locataires aussi cherchaient davantage d'espaces, intérieur et extérieur." Avec ceci que le terme "maison" englobe les unifamiliales, "mais aussi les maisons de rapport, les colocations, les coliving…", détaille Tim Spellemans. Les appartements viennent en second lieu, suivis des terrains, parkings… Sur la Côte, ce sont les appartements qui l'emportent. Comme, sans doute, dans les villes universitaires où dans 60 à 75 % des cas, une seconde résidence est envisagée à des fins locatives.

3. La Côte et l’Ardenne moins attrayantes qu’il y a un an

En 2020, au sortir du premier confinement, il y a eu une véritable ruée sur la Côte et l’Ardenne : plus de 11 % des secondes résidences achetées en Belgique, tous objectifs confondus (fins récréatives et fins locatives), étaient situées dans ces deux pôles ! À en croire les chiffres de 2021, les candidats acquéreurs ont trouvé l’objet de leur rêve puisque ce score est retombé à 5,3 % (4 % sur la Côte et 1,3 % en Ardenne). Les podiums des cités ayant suscité le plus de transactions n’ont, par contre, pas changé sur un an : Knokke-Heist, Ostende et Coxyde pour la Côte ; Verviers, Bastogne et Spa pour l’Ardenne. Exactement les mêmes qu’en 2020.

4. De plus en plus d’investissements à des fins locatives

Sur ce segment de l'investissement immobilier, non seulement il y a eu davantage de transactions (27 % de contrats de crédit, on l'a vu), mais il y en a toujours plus réalisées à des fins locatives. "C'est un enseignement important du baromètre, insiste Tim Spellemans. En 2021, 62 % des secondes résidences situées en Belgique et financées par BNP Paribas Fortis avaient pour objectif de dégager des revenus locatifs. Un pourcentage en hausse constante ces dernières années, puisqu'il était à 60 % en 2020 et à 56 % en 2019."

Ce qu'il explique par la faiblesse des taux et le retour intéressant sur investissement. Ils y ont d'ailleurs mis le prix, le montant emprunté ayant augmenté de 4,2 %, passant de 215 000 en 2020 à 224 000 en 2021. "Mais cela pourrait ralentir", prédit-il, au regard de la hausse des taux et de la chute des Bourses. Si pas les prix, à tout le moins le pourcentage d'acquéreurs.

5. Les jeunes "nomades numériques" ont quitté le marché étranger

Dans le marché de la seconde résidence, 2020 est et restera une année tellement atypique qu'elle en a bouleversé les statistiques de 2021. C'est vrai en Belgique (avec, notamment, les faux pas à la Côte et en Ardenne). Ce l'est encore plus à l'étranger. Pas dans le classement des pays les plus convoités par les emprunteurs (Espagne à 48 %, France à 34 %, Italie à 5 %), similaire à celui de l'année dernière. Mais assurément dans l'âge des candidats-acquéreurs. "Les moins de 45 ans ne représentent plus qu'un emprunteur sur cinq alors qu'ils étaient plus d'un sur deux l'an dernier, note Tim Spellemans. Quant aux moins de 35 ans, ces jeunes 'nomades numériques', poussés par le Covid à acheter à l'étranger pour y télétravailler, ils ont complètement quitté le marché, ajoute Jean-François Tilly. Leur part est tombée de 20 % en 2020 à 1 % en 2021."

©IPM

On en revient, en quelque sorte, aux bonnes vieilles recettes d’il y a trois, cinq ou sept ans : ce sont les plus de 55 ans qui achètent une seconde résidence à l’étranger. Ils représentaient 60 % des emprunteurs en 2021 (contre 50 % en 2020), et même plus de 70 % pour la seule France.