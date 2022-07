WDP relève ses prévisions de bénéfices pour 2022

L'immobilier belge coté a perdu près de 20 % : "Les plus forts reculs sont liés aux super-performances de l'an passé"

La hausse des taux impacte négativement l’immobilier coté. Mais s’il baisse, c’est surtout qu’il a globalement augmenté l’an dernier… La plupart des titres sont peu chers et incitent à faire des affaires. Degroof Petercam en cible six, dans la logistique, le commerce et la santé.