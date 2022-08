Sambreville, La Louvière, Flémalle… Les jeunes visent les localités les moins chères

De l'Espagne à la Roumanie: plus de 175.000 Belges possèdent une résidence secondaire à l'étranger

Pas moins de 176.198 Belges possèdent un bien immobilier à l'étranger et, parmi eux, 20.746 sont propriétaires de plusieurs résidences secondaires. C'est ce que révèlent des chiffres du SPF Finances relayés samedi par L'Echo et De Tijd. La France, l'Espagne et l'Italie sont les pays les plus prisés.