Les loyers ont augmenté et vont encore augmenter

Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique, publie le baromètre des locations en collaboration avec CIB Vlaanderen et avec le soutien de Korfine, sur base de près de 120.000 baux conclus depuis 2018 à Bruxelles et en Wallonie, dont 14.258 rien qu’au printemps 2022.

Avec un prix locatif moyen de 1.104 euros tout logement confondu, Bruxelles reste de loin la région la plus chère. La Flandre arrive seconde à 801 euros (+3,7%) de prix moyen, suivie de près par la Wallonie à 741 euros qui jouit d’une plus grande concurrence de part un plus grand nombre de biens sur le marché de la location.

Le loyer des maisons individuelles (4 façades) est, quant à lui, quasi équivalent entre les deux régions du fait que la plupart des biens de ce type se trouve finalement dans une même zone, la périphérie bruxelloise (Brabant Wallon et Brabant Flamand).

Région de Bruxelles-Capitale

Dans la capitale, les premiers effets de l’inflation se font ressentir. Si l’augmentation des loyers s’est accélérée par rapport aux années précédentes, elle n’atteint sur ce semestre “que” 2% ; d’ici la fin de l’année la hausse devrait se poursuivre. Les prix, selon Federia passeraient de 1.069 euros par mois en moyenne aujourd’hui (+2,5 % sur un semestre) à 1.080 euros d’ici la fin de l’année, soit une augmentation de 3,5 à 4% sur 2022.

Les loyers des maisons mitoyennes, quant à eux, sont restés assez stables au premier semestre après avoir connu deux années de forte croissance, boostés par l’envie de volumes et de jardins en plein Covid. Là aussi une hausse est attendue, les locations – et donc la concurrence - se multipliant en règle générale à l’automne.

Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles et Uccle en tête

En ce qui concerne les communes bruxelloises, la comparaison est réalisée sur la base du prix moyen de location d'un appartement puisqu’ils représentent 92% des locations enregistrées dans la capitale. Et on observe que quasi toutes les communes affichent désormais un loyer moyen au-delà des 1.000 euros. Le top 3 reprend les mêmes communes qu’en 2021 : les communes de Woluwe-Saint-Pierre (toujours en tête avec 1.405 euros pour le loyer d’un appartement), Ixelles (qui reprend la seconde place après une baisse des loyers en 2021) et Uccle (avec un loyer moyen de 1.277 euros).

C’est la première fois que le cap des 1.300 euros de loyer moyen pour un appartement est franchi dans une commune bruxelloise. Le pas est d’autant plus important que la barre des 1.400 euros est, elle aussi, directement passée.

Plus fortes hausses encore en Wallonie

Il semble que l’inflation ait déjà un réel impact sur les locations en Wallonie puisqu’elles affichent une hausse de 4% contre 2% à Bruxelles et 3,7% en Flandre. En cause l’exode important des Bruxellois vers la Wallonie et la Flandre.

Par ailleurs, la Région wallonne connaît généralement une évolution plus linéaire des loyers, moins saisonnière qu’à Bruxelles où le printemps est généralement plus calme et où l’activité s’intensifie plutôt à l’automne.

Sans surprise, l’augmentation des loyers est inversement proportionnelle à la taille des biens. En effet, l’impact de l’inflation se fait surtout ressentir sur les petits loyers. Ainsi, les studios et appartements affichent respectivement +4% et jusqu’à 7,4%, les maisons mitoyennes +2,4% à 778 euros et les maisons jumelées (3 façades) +1,8% à 882 euros, cependant toujours bien moins chères qu’un appartement dans la capitale.

Grand écart entre les provinces de Liège et du Hainaut

Du côté des provinces, Liège a connu la plus forte progression au premier semestre avec 6,8% et affiche un bond des loyers à 714 euros contre 668 euros en 2021. De son côté, le Hainaut a connu la plus faible hausse (2,3%) et est le seul à maintenir un loyer moyen sous les 700 euros. Le Brabant Wallon, quant à lui, n’a connu une hausse du loyer moyen “que” de 2,6% à 982 euros mais reste largement en tête. Si la proportion d'appartements y est tout à fait en ligne avec les autres provinces, c’est surtout la forte influence de la proximité de la capitale qui joue un rôle majeur et notamment l’exode toujours important des bruxellois.