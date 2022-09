Les fonds en viager faussent-ils le marché ? "Tout le monde peut y investir"

Ce qui stimule les ventes viagères

"C’est difficile à dire parce que le viager est et reste un micromarché", explique le notaire louviérois Sylvain Bavier, qui évoque moins d’un millier de ventes (entre 800 et 1 000*) sur l’ensemble du territoire. Et ce, même si, depuis plusieurs années déjà, le paiement des rentes s’effectue sur une durée déterminée (10, 15 ou 20 ans), et non plus jusqu’à la fin de la vie du ou des vendeurs, limitant grandement le "risque" séculaire du viager.