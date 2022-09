Le franchiseur immobilier belge We Invest s'attaque à la France

Pour réussir son implémentation intégrale et gagner des parts de marché, We Invest mise sur une approche numérique innovante et locale.

We Invest, franchiseur belge spécialisé en immobilier résidentiel, va s'étendre en France, annonce-t-il mercredi. Deux franchises pilotes ont en effet été lancées à Lille et Rouen. Elles feront office de test, avant l'ouverture d'une dizaine d'autres en 2023. Plus d'un million d'euros va être investi dans cette expansion. Ce projet d'internationalisation est une suite logique de la levée de fonds menée en 2021 auprès d'investisseurs publics et privés et qui avait rapporté 4,5 millions d'euros. Il est également financé par des aides régionales belges à l'exportation. Le financement sera complété dans les années qui viennent en fonction des besoins, précise We Invest, dont le siège se trouve à Auderghem, en Région bruxelloise.

Après avoir consolidé avec succès son business model en Wallonie et à Bruxelles depuis son lancement en 2014 et s'être lancée en Flandre, l'entreprise s'attaque donc au marché français. "Outre le fait que les Belges sont bien accueillis en France, le potentiel du marché est énorme. Le marché immobilier des transactions est en effet 12 fois plus grand en France qu'en Belgique. Le marché français est donc très prometteur", affirme Raphaël Mathieu, CEO de We Invest.

L'objectif de la création des deux agences franchisées pilotes, à Lille et Rouen, est d'explorer et de tester durant plusieurs mois le marché français, avant d'y développer un réseau de franchise dès 2023. We Invest compte ainsi ouvrir une dizaine d'agences franchisées dès l'année prochaine et ambitionne de couvrir l'ensemble du territoire dans les années à venir.