Deux fois plus de nouveaux hôtes sur Airbnb : "La plateforme constitue une bouffée d'oxygène pour de nombreuses familles belges" Certains y voient une solution pour augmenter leurs revenus et compenser la hausse du coût de la vie. So.B. La reprise du tourisme a profité à tous les hôtes, le revenu médian d'un hôte sur Airbnb en Belgique au deuxième trimestre 2022 est supérieur à 2 300 euros, soit une augmentation de plus de 35 % par rapport à la même période en 2019. ©Belga Image

Si de plus en plus d'amateurs rejoignent Airbnb, les habitants de nombreuses villes sont également de plus en plus nombreux à mettre leur logement pour la première fois sur la plateforme....