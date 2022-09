Accueil Economie Immobilier Une maison sur deux en Belgique est une passoire énergétique: leur disparition coûtera des milliards d’euros Environ 95 % des bâtiments en Belgique devraient être rénovés d’ici 2050 pour avoir une performance énergétique A. La disparition des maisons passoires coûtera des milliards d’euros. Sophie Devillers Journaliste service Planète ©FLEMAL JEAN-LUC

En Wallonie, plus de la moitié des maisons sont considérées comme des passoires énergétiques (performance énergétique labellisée F et G). À Bruxelles, ce sont 45 % des logements qui font partie des catégories les plus...