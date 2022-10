Accueil Economie Immobilier Luxembourg : la pénurie de terrains à bâtir fait flamber les prix sur ce marché prisé des Belges Libre Immo | Le dossier Concentré autour de sa capitale, le marché grand-ducal attire des acteurs belges, séduits par la rapidité des permis à obtenir. Sous pression, il souffre d’un manque de terrains disponibles. Florence Thibaut Le site d’Esch-Belval, haut-lieu de la sidérurgie, devenu le siège de l’Université et de centres de recherche. ©BELGAIMAGE

Étendu sur 2 586 km² et lieu de vie de 645 397 habitants au 1er janvier 2022, le Grand-Duché fait face à un double enjeu : une population qui ne cesse de croître (+ 25 % en dix ans) couplée à une pénurie de terrains à bâtir directement mobilisables, ce qui creuse encore un peu plus l'écart entre l'offre et la demande de logements et explique la croissance record des prix. "Le marché immobilier au Luxembourg, c'est essentiellement Luxembourg-ville qui compte environ 128 000 habitants, rappelle Jean-Paul Loozen, codirecteur académique du Programme en Immobilier de la Solvay Business School VUB. C'est...