Hébergement touristique : les tentes, le nouveau phénomène en Tanzanie Libre Immo | Le dossier. Les hébergements sous tente sont parfaitement indiqués en Afrique. Charlotte Mikolajczak Journaliste économique Les grandes photos participent aux aménagements signés par Véronique Alost. Au Mara River Post, elles sont en noir et blanc. ©Tanganyika

Il serait faux de croire que les tentes développées par quantité d'opérateurs touristiques de par le monde le sont uniquement parce que leur légèreté et leur couleur - tantôt plus beige ou brune, tantôt plus verte, voire colorées selon le contexte - leur permettent de se fondre dans le paysage. Si elles se multiplient comme offre hôtelière insolite, c'est qu'elles sont plus adaptées à leur environnement - davantage...