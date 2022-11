Le Westland Shopping devient supra régional

Le Westland Shopping, posé le long du boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht (Bruxelles), a été inauguré en 1972. Quand bien même fut-il le deuxième centre commercial de la capitale après le Woluwe Shopping finalisé en 1968, il est toujours resté un shopping… local, avec des consommateurs très fidèles mais venant principalement des alentours.

Une première rénovation, esthétique, effectuée en 2000, n’a pas véritablement changé la donne. Il n’en sera cependant pas de même après les travaux de rénovation de grande ampleur que son propriétaire, AG Real Estate, vient de lui appliquer. Il a en effet désormais une taille et, surtout, un portefeuille d’enseignes lui permettant d’amplifier sa zone de chalandise. Et le nombre de parkings ad hoc, qui est passé de 1 600 places à 2 150.

Plus grand mais pas avec plus d’enseignes

"En 2015, une nouvelle rénovation s'est avérée nécessaire afin de remettre le shopping dans les canons de la mode en la matière, rappelle Astrid Flamand, Head of Business Development chez AG Real Estate. D'esthétique au départ, elle est toutefois devenue technique et lourde. Avec deux extensions, l'une au Nord (à l'arrière du site), l'autre au Sud (le long du boulevard)." Ce sont non moins de 12 000 m² qui ont été ajoutés aux 37 000 m² initiaux pour atteindre le cap des 50 000. Un projet architectural signé par le cabinet DDS + en collaboration avec le bureau Outsign pour les aspects intérieurs.

Les plafonds ont été rehaussés et deux nouvelles verrières ont été percées en toiture apportant de la lumière naturelle dans les espaces communs du shopping. ©AG REAL ESTATE

"Mais le nombre d'enseignes, lui, n'a pas explosé dans les mêmes proportions, ajoute-t-elle. Au contraire, il a même quelque peu baissé à 110 unités." Nombre de marques étaient en effet à l'étroit et en ont profité pour s'agrandir - qui en haut, qui à droite ou à gauche -, d'autres pour déménager. Zara est ainsi passé de 1 600 à 3 200 m² et H&M s'est offert une extension au 1er étage. L'occasion aussi de pouvoir accueillir de nouveaux venus dont P&C (Peek&Cloppenburg) sur près de 4 500 m² sur deux niveaux, Bershka et Pull&Bear chacun sur plus de 800 m², un magasin Färm de 500 m² avec accès extérieur indépendant, quelques nouveaux concepts Horeca (Lloyd Café, Loola…) et, d'ici la fin de l'année, un centre de loisirs baptisé BIGc. "Il y a eu un véritable jeu de chaises musicales." Mais sans perdant, puisqu'il reste aujourd'hui environ 5 % des surfaces à louer.

Double projet de rénovation

"Le plus remarquable est que ces travaux ont été réalisés pendant trois ans, de septembre 2019 à septembre 2022, sans que le centre ne ferme, poursuit Astrid Flamand. Alors que tout a été rénové, même les couloirs, que les plafonds ont été remontés, que deux verrières ont été créées en toiture et qu'un puits de lumière a été agrandi, que deux portes d'entrées ont été réaménagées…" Certes, ces travaux ont partiellement été effectués la nuit, mais c'est là que l'extrême fidélité des clients a joué.

Avec ceci qu'en parallèle au projet du propriétaire, des locataires ont aussi rénové ou agrandi leur magasin. Il faut dire qu'ils ont dû adapter leurs vitrines au rehaussement des plafonds, mais aussi modifier leur système d'énergie puisque AG Real Estate a décidé d'installer une structure de géothermie fermée. "Tous les locataires sont désormais entrés dans la boucle tempérée commune par le biais de pompes à chaleur privatives. Cela a représenté de gros investissements, mais qui s'avèrent être payants aujourd'hui."

Si AG Real Estate a dirigé le gros des travaux sur les deux extensions et sur les aménagements intérieurs, le groupe n’a pas oublié de rhabiller les façades - avec, pour celle donnant sur le boulevard, des lamelles couleur champagne formant une vague - et d’apaiser les abords du site par le biais d’une "verdurisation".