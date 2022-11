Mais qui donc pousse les prix des terres de culture à la hausse ?

La Libre Immo | Le dossier

En cinq ans, entre 2017 et 2021, le prix d’achat d’un hectare de terre strictement agricole en Wallonie a augmenté de 28,4 % à 34 945 euros (1). La hausse moyenne annuelle de 6,5 % cache néanmoins un récent pic. En effet, si, entre 2017 et 2020, les valeurs ont augmenté de 12,2 %, sur la seule année 2021, elles ont bondi 14,5 % ! Un "bond" aux allures de spéculation.

Contre toute attente, la hausse est encore plus marquée pour les biens qui sont loués dans le cadre d’un bail à ferme : + 7,5 % par an en moyenne depuis 2017, mais + 29 % en 2021. Ceci alors que les biens, libres de bail, alignent respectivement des hausses de 5,3 % par an et de 10,1 % l’an dernier.

Un triple effet

Ces chiffres, tirés du dernier Observatoire du foncier agricole wallon paru cet été 2022, montrent dans la foulée que l’effet du bail à ferme est moindre qu’avant. En 2017, ce bail hypercontraignant pour un propriétaire lui faisait perdre, en quelque sorte, près d’un quart de la valeur (22,9 %) en cas de vente. Et près de 30 % (28,6 % exactement) en 2020. Par contre, en 2021, ce fil à la patte, dont les propriétaires ont un mal fou à se défaire, ne coûte plus que 16,4 % du prix : pas même un sixième.

Face à ce constat, trois réflexions sortent du lot. La première est que le Covid a aussi affecté ce segment immobilier à la hausse. La deuxième est que, somme toute, le nouveau bail à ferme, entré en vigueur le 1er janvier 2020, semble rassurer les candidats acquéreurs. La troisième est que ceux qui font monter les prix ne sont pas ceux que l’on pense ; autrement dit, ce ne sont pas des investisseurs en quête de diversification, puisqu’ils privilégient des terres libres de bail (78,4 % des ventes en 2021), mais davantage des agriculteurs, sachant que seuls ceux-ci peuvent reprendre des terres louées à un tiers, en quelque sorte, licencier leur locataire agriculteur, dans le but de les exploiter eux-mêmes (20,6 % des ventes).

Trois réflexions qui ne suscitent pas un identique emballement auprès des professionnels de la propriété rurale. Les deux premières sont en effet rejetées tant par NTF, l’association des propriétaires ruraux de Wallonie, que par Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération des notaires, et Yves Lange, patron du Comptoir Foncier.

Tous trois jugent en effet que la verdure, pour laquelle le Covid a suscité un engouement, peut se décliner en jardin ou en forêt, mais pas en terre de culture. Et, surtout, que la réforme du bail à ferme n’a pas apporté au marché locatif l’ouverture qu’elle aurait pu.

Une valeur refuge aussi pour les agriculteurs

Par contre, sur la troisième réflexion, ils sont davantage d’accord : ceux qui font le marché des terres agricoles, et donc le font monter, ce sont surtout les agriculteurs.

"Le foncier agricole est une valeur refuge, convient Yves Lange. Pour des non-agriculteurs, mais aussi, et on l'oublie parfois, pour des agriculteurs. Pour eux, ces terres sont un outil de travail, une manière de s'agrandir et… un placement sur le long terme." Ils sont, dès lors, tout à fait à même de proposer ce qu'on appelle une valeur de convenance. "Qu'ils soient plus petits ou très grands, voisins ou éloignés, poursuit-il. La concurrence entre candidats acquéreurs ne se focalise pas seulement entre agriculteurs et non-agriculteurs, mais entre agriculteurs."

"Les agriculteurs qui achètent une terre sous bail ont un levier que les candidats propriétaires non-agriculteurs n'ont pas, précise la porte-parole de NTF, notamment parce qu'ils peuvent mettre fin au bail pour exploitation agricole personnelle. Si une terre louée est mise en vente, l'agriculteur locataire a donc plus à s'inquiéter de son sort face à un candidat acheteur agriculteur.

Et Yves Lange d'insister. "Il fut un temps où les investisseurs extérieurs au marché pesaient sur les prix. Mais, aujourd'hui, force est de constater que ceux qui font le marché viennent du monde agricole. Plus encore dans le chef de gros agriculteurs qui ont une taille quasiment industrielle." Ce qui se voit en Hesbaye, bien sûr, mais peut-être surtout dans le Condroz ou en province de Hainaut, où il y a une offre plus abondante, quand bien même est-elle loin d'être pléthorique. "Il suffit de deux amateurs pour faire bouger un prix." sourit Yves Lange. D'ailleurs, le "faire offre à partir de", qui semble être moins usité qu'il y a quelques mois sur le marché immobilier résidentiel, "a toujours cours sur le marché du foncier rural." "Et donne parfois lieu à des ventes atypiques, hors cadre, médiatisées", entend-on du côté de NTF qui s'en méfie.

Une prise de conscience

"Ce qui a changé, indique, pour sa part, Me Renaud Grégoire, c'est que le marché, autrefois fermé, s'est ouvert. Les exploitants ont désormais intégré le fait que les terres sont rares, les offres maigres, les prix élevés et que s'ils veulent acheter, ils doivent s'aligner. Et c'est précisément parce que des acheteurs étrangers au marché ayant des disponibilités financières s'y sont intéressés que ceux qui en font partie ont été obligés d'intégrer la hausse." Et ils l'acceptent d'autant plus facilement qu'ils s'en inquiètent. "À force de voir les prix augmenter, poursuit-il, les agriculteurs se disent qu'ils sont obligés d'acheter à ce prix, aussi élevé soit-il, au risque de devoir payer encore plus cher dans les années à venir."

(1) Par "terres strictement agricoles", nous entendons des biens immobiliers agricoles situés entièrement en zones agricoles au plan de secteur et ne comportant aucune parcelle cadastrale bâtie, soit 35,5 % des ventes de 2021 et 53,6 % de la surface vendue. En sont exclues, les ventes de terres agricoles situées en zones urbanisables (zones d’habitation, même à caractère rural, zones d’activités économiques, zones de loisirs…), de même que les ventes comportant ne fût-ce qu’une parcelle cadastrale bâtie, les unes et les autres étant sujettes à des prix différents du fait de la présence d’un bien bâti, voire à davantage de spéculations.