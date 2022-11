Une cité ardente en chantier : "Liège opère une mue spectaculaire et bénéfique"

En arrivant aux Guillemins, on est plongé dans un bain délicieusement coloré des gouttelettes de couleurs répandues par Daniel Buren sur la gare Calatrava. Et dès la descente du train, on ne peut pas louper le premier projet immobilier : la construction de l’écoquartier Paradis Express, rue Paradis, entre gare et tour des Finances. Ce projet prévoit une belle mixité de fonctions : bureaux (Befimmo), logements...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous