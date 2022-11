A Tervuren aujourd'hui, une maison vaut en moyenne 632 000 euros : les prix ont bondi de 18 % en un an

Libre Immo | Le zoom. Commune boisée à l’est de la capitale, Tervuren ravit ses habitants grâce à ses belles villas cossues, son offre grandissante d’appartements et ses petits commerces de proximité. Elle est idéalement située entre Bruxelles et Louvain.

Seule commune de la périphérie bruxelloise à être située dans l’arrondissement de Louvain, Tervuren regroupe les localités de Duisburg, Tervuren-centre, Vossem et Moorsel. “Il y a plusieurs Tervuren différents, chacun avec son cachet, son atmosphère et ses prix. Ils ont tous un côté village. Si on prend Duisburg, le quartier a un côté hameau à l’ancienne, avec des pavés, une jolie place, une belle église… Vossem est plus...