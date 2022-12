Du coût de la vie à l'architecture : Bruxelles, une simple ville dans la moyenne ?

Valence arrive en tête des villes préférées des expats ; et Londres de celles des plus belles maisons.

Dans le petit jeu des classements, on ne s’intéresse pas cette fois au m² le plus cher ou de la rue commerçante la plus fréquentée mais bien celui des destinations préférées des expats et celui des villes avec les constructions les plus belles.

Côté expats, c'est Valence, en Espagne, qui arrive en tête des villes préférées selon l'Expat City Ranking 2022, établi par InterNations, la plus grande communauté d'expatriés avec plus de 4,5 millions de membres. Celui-ci analyse cinq domaines de la vie des expats : la qualité de vie, la facilité d'installation, le travail, les finances et l'indice Expat Essentials, qui couvre la vie numérique, l'administratif, le logement et la langue. Valence est appréciée, entre autres, pour sa qualité de vie, la sécurité, les facilités pour s'y installer et le coût de la vie. Elle devance Dubaï (qualifiée "d'idéale pour le travail et les loisirs") et Mexico ("amicale et abordable mais peu sûre"). Suivent, dans le top 10, Lisbonne, Madrid, Bangkok, Bâle, Melbourne, Abu Dhabi et Singapour. Bruxelles se classe en 25e position.

En queue de classement, on trouve Johannesburg (50e), pire destination devant Francfort et Paris. C'est la sécurité qui fait notamment défaut dans la ville sud-africaine. À Francfort, les expatriés ont du mal avec l'administration et la langue. Pour Paris, les points négatifs mis en avant sont la difficulté à trouver un logement, le coût de la vie trop élevé et le manque d'accueil. Par contre, les expats apprécient la qualité de vie, la cuisine et la culture.

Des photos "épinglées"

C'est le site de partage de photos Pinterest que l'assureur Alan Boswell Group a utilisé pour classer les villes européennes avec les maisons les plus "pittoresques". Pour ce faire, les experts ont analysé le nombre total de photos "épinglées" et de "tableaux" sur les trois derniers mois pour attribuer un "score esthétique de la maison" final pour chaque ville.

Londres arrive en tête avec un score de 9,81, et 68 531 photos "épinglées", soit plus du double du deuxième au classement, Berlin, qui affiche un score de 9,62. Paris complète le trio de tête (9,43). Bruxelles figure à la 30e place avec un score de 4,44. Turin, Innsbruck (Autriche) et Minsk (Biélorussie) clôturent ce classement de 52 villes.

L'un des facteurs qui contribue au succès de la capitale anglaise, selon Alan Boswell Group, "est l'incroyable variété de l'architecture londonienne : des bâtiments de style baroque anglais qui se sont élevés dans tout Londres à la suite du Grand Incendie, aux styles modernes et lisses des nouvelles constructions d'aujourd'hui. La richesse de la ville est un autre facteur qui y contribue".