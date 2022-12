D'après leur enquête, le prix médian belge pour une maison de type fermé (2 façades) ou demi-fermé (trois façades) s'élevait à 260.000 euros. On remarque une augmentation de 6,1% par rapport au 3e trimestre de 2021, il y a un an. Pour les maisons quatre façades, l'augmentation n'est que le 4,3% pour un prix médian de 365.000 euros.

Les prix augmentent surtout en Flandre

En Belgique, il semblerait que la hausse des prix de l'immobilier soit plus importante en Région flamande qu'ailleurs. En effet, le prix des maisons fermées ou semi-fermées a augmenté de 8,1% (295. 000 euros en moyenne), contre 5,9% en Wallonie et 2,9% à Bruxelles. Le même constat vaut pour les appartements: + 6,7% en Flandre, contre + 2,9% en Wallonie et 4,9% à Bruxelles. Par contre la différence est moins marquée en ce qui concerne les maisons quatre façades entre le Sud (+5,4%) et le Nord (+5,3%) du pays. Dans la capitale, les prix de ces biens ont même baissé et -2,9%, pour atteindre un prix médian de 1 075 000 euros.

Malgré cette diminution, la Région bruxelloise reste tout de même la Région la plus chère pour tous les types de logements. Les maisons de type fermé ou demi-fermé coûtaient 499.000 euros. Le prix médian des maisons de type ouvert était de 1.075.000 euros.

Ixelles, la commune la plus chère

Niveau province, les Brabants sont incontestablement les plus chers avec un prix médian de 350.000 euros pour une maison fermée ou semi- ouverte dans le Brabant flamand et de 320.000 euros dans le Brabant wallon.

Quant aux communes, les prix médians vont de 110 000 euros, à Hastière dans le namurois, à 840 000 euros à Ixelles.