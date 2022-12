Libre Immo | Le portrait. Architectes-orfèvres derrière le design de la Brafa, l’une des plus anciennes foires d’art au monde, Nicolas de Liedekerke et Daniel Culot, associés chez Volume Architecture, sont indissociables depuis vingt ans.

Nicolas de Liedekerke et Daniel Culot (Volume Architecture) : "Nous voulons insuffler de la poésie dans l'habitat"

Créé en 1992 par Nicolas de Liedekerke (à gauche sur la photo) et son associé de l'époque, dramatiquement décédé quelques mois plus tard d'un cancer fulgurant, Volume Architecture a rapidement intégré Daniel Culot à son histoire. Nouvellement engagé comme collaborateur, il a vite rejoint le fondateur comme associé. "C'était une belle opportunité pour moi et l'occasion...