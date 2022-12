1 741 milliards de biens immobiliers en Belgique, trois fois plus qu'il y a vingt ans

La passion des Belges pour l’immobilier n’est plus à prouver. C’est bien connu : les Belges ont une brique dans le ventre. D’après l’Institut des comptes nationaux, le patrimoine immobilier total est évalué à 1 741 milliards pour 2021, soit 5,6 % de plus qu’en 2020. Ce chiffre intègre la valeur des terrains, bâtis et non bâtis, et celle des bâtiments ou autres structures. La répartition en matière de valeur entre ces deux catégories de biens est, approximativement, de deux tiers pour les terrains (1 087 milliards d’euros) et un tiers pour les bâtiments (654 milliards d’euros).