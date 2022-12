Contre toute attente, le prix des passoires énergétiques augmente

L’immobilier résidentiel accuse le coup avec un essoufflement généralisé des prix. La plate-forme de données Realo pointe néanmoins deux exceptions, dont les valeurs se sont renchéries : les biens les moins énergivores et les biens les… plus énergivores.

La bonne santé du marché immobilier dépendant du pouvoir d’achat des ménages, il était entendu qu’au deuxième semestre de cette année, les prix des maisons et des appartements devaient si pas baisser, à tout le moins stagner. Le cocktail inflation galopante, explosion des prix de l’énergie et augmentation des taux d’intérêt hypothécaires ne pouvait qu’être imparable. Et il l’a été : “au premier semestre, le prix des habitations unifamiliales et des appartements s’est encore accru de respectivement...