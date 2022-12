Bruxelles s'offre une nouvelle piscine sur le site des abattoirs d'Anderlecht

Le complexe de natation se compose d'une piscine intérieure et extérieure, qui sera construite sur le toit du bâtiment Manufakture sur le site de l'Abattoir. En février, la région de Bruxelles avait déjà délivré un permis pour la construction du projet. La société de développement urbain de Bruxelles (MSI) va maintenant concrétiser le projet et explorer les possibilités d'exploitation.

Rafraîchissement en cas de fortes chaleurs

Après des décennies de sécheresse, la nouvelle piscine en plein air offrira un rafraîchissement aux Bruxellois. Au cours des deux derniers étés, il y avait la piscine Flow de l'initiative Pool is Cool, mais le besoin d'une piscine permanente en plein air se faisait sentir. Après l'octroi du permis de construire, les travaux préparatoires du projet Manufakture, dont la structure est capable de supporter une piscine, ont depuis commencé.

Le coût total du projet de piscine est estimé à 20,2 millions d'euros. Le ministre flamand de l'Intérieur Bart Somers (Open VLD) a confirmé que le gouvernement flamand contribuera à hauteur de 3,4 millions d'euros. La Commission communautaire flamande et urban.brussels contribueront conjointement à hauteur de 4 millions d'euros aux travaux de structure. Pour les millions restants, la municipalité d'Anderlecht et diverses autorités unissent leurs forces, et un financement est également attendu du fonds FEDER (Fonds européen de développement régional). Le concept de la piscine en plein air est en cours d'élaboration et une date concrète d'achèvement sera fixée ultérieurement.