La moitié des Belges n'achèteraient plus une maison ayant un mauvais score PEB

D'après la dernière enquête immobilière réalisée par ING auprès de plus de 1 000 Belges, le contexte lié à l'augmentation des prix de l'énergie fait que la moitié des répondants déclarent qu'ils n'achèteraient plus une maison énergivore. "Une maison économe en énergie garantit naturellement des factures d'énergie beaucoup moins élevées, appuie Wouter Thierie, économiste chez ING Belgique. De nombreux acheteurs tiennent par ailleurs compte des normes plus strictes à venir et préfèrent donc déjà les maisons dotées d'un label plus élevé."